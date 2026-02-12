Carnavales 2026: cierre escalonado en la cinta costera empieza este viernes 13 de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La cinta costera permanecerá cerrada al tráfico vehicular a partir de este viernes 13 hasta el próximo miércoles 18 de febrero, debido al inicio de las actividades del Festival Carnavalístico Volumen 2026 en la ciudad de Panamá.

El cierre se aplicará de manera escalonada, a partir de las 9:00 a.m. del viernes desde el sector de la 3 de Noviembre, a un costado del Mercado de Mariscos, hasta las inmediaciones del Hospital del Niño.

Más tarde, al mediodía, el cierre será total en la cinta costera 1 y la avenida Balboa.

Ante el cierre, los estamentos de seguridad recomendaron a los conductores que se dirijan hacia la 5 de Mayo desde el área este, pueden utilizar la calle 45, a un costado del parque Urracá, incorporarse a la Vía España y continuar su trayecto.

Por otro lado, los que se dirijan hacia el área este pueden tomar la Justo Arosemena o la calle 42, para luego incorporarse hacia la vía que conecta con el Corredor Sur o Vía Israel.

En paralelo, ya comenzaron las labores de montaje de las estructuras que servirán como escenario para el Festival Carnavalístico. El mismo contará con cuatro tarimas temáticas, enfocadas en ritmos caribeños y latinos, con presentaciones de salsa, merengue, soca, dancehall, reguetón y fusiones tropicales.

Además de los espectáculos musicales nocturnos, el programa incluye los tradicionales culecos, que se realizarán desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.