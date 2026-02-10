Carnavales 2026: Conozca los puntos donde se aplicará la inversión de carriles este fin de semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, anunció la implementación de operativos de tránsito y seguridad con motivo de las festividades de Carnaval, que incluyen la inversión de carriles hacia el interior del país, el uso de drones y nuevas herramientas digitales para la denuncia ciudadana.

Fernández informó que se implementará una inversión de carriles hacia el interior del país a partir del mediodía de este viernes 13 de febrero, desde la avenida de los Mártires hacia Howard, hasta las 7:30 p.m. El operativo se repetirá el sábado, aunque con menor intensidad.

Los tramos habilitados para la inversión de carriles incluyen Burunga–Vista Alegre, El Nazareno–Capira y Sajalices–San Carlos.

Para el retorno hacia la ciudad de Panamá, se prevé un operativo especial entre el martes 17 y el miércoles 18 de febrero, periodo en el que se anticipan afectaciones al tránsito principalmente en San Carlos, Capira y La Chorrera.

El director explicó que, además del despliegue de más de 18,700 unidades en las vías, la entidad mantendrá su operatividad regular en todo el país para resguardar residencias y comercios que quedarán vacíos por los desplazamientos hacia el interior.

Como parte de la estrategia, se continuará utilizando plataformas de drones, cuyo número ha sido incrementado.

Fernández indicó que estas herramientas permitirán monitorear en tiempo real los tiempos de desplazamiento, mejorar la fluidez vehicular y aplicar correctivos inmediatos cuando sea necesario.

También anunció la implementación de un código QR que facilitará la denuncia de delitos y situaciones irregulares durante las festividades.

El código estará disponible a nivel nacional y en las redes sociales de la institución, y permitirá a los ciudadanos comunicarse a través de la plataforma de WhatsApp.

Mediante este canal, se podrán reportar situaciones sospechosas en comunidades, así como conductas de riesgo en las vías.