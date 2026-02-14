Carnavales 2026: el topón de La Villa de Los Santos deslumbra con lujo, color y rivalidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mehel García, reina de Calle Arriba 2026, y Nelmary Beatriz Villarreal Menacho, soberana de Calle Abajo, protagonizaron el tradicional topón en La Villa de Los Santos.

La tradición, el lujo y la rivalidad volvieron a apoderarse de La Villa de Los Santos este sábado con la celebración del tradicional topón de los carnavales 2026 en el parque Simón Bolívar, uno de los eventos más esperados del calendario festivo santeño.

La murga fue la protagonista de la fiesta en La Villa de Los Santos.

Entre murgas, tonadas, bailes y culecos, cientos de personas se congregaron para presenciar el enfrentamiento simbólico entre Calle Arriba y Calle Abajo, que este año volvió a destacar por la creatividad y el esplendor de sus carrozas.

Tonada de la reina de Calle Abajo de La Vila.



Las soberanas que encabezaron el espectáculo fueron Mehel García, reina de Calle Arriba de La Villa 2026, y Nelmary Beatriz Villarreal Menacho, coronada como reina de Calle Abajo de La Villa de Los Santos.

San Valentín como inspiración

La carroza de Calle Arriba apostó por una alegoría a San Valentín, coincidiendo con el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. El diseño resaltó por un imponente plumaje en tonos fucsia, rojo y dorado, acompañado por dos ángeles en representación de cupidos.

Mehel García, reina de Calle Arriba de La Villa 2026

Mehel García desfiló ataviada con un traje en color fucsia intenso, adornado con plumas que armonizaban con la estructura de la carroza, en una propuesta que combinó romanticismo y majestuosidad.

Calle Arriba de La Villa en su vuelta al parque Simón Bolívar.



Por su parte, Calle Abajo presentó una carroza donde predominaron los tonos fucsia y blanco, con plumas rosas, fucsias y blancas como base estética. Los cisnes fueron el elemento central del montaje, aportando elegancia y simbolismo.

Nelmary Beatriz Villarreal Menacho.

Nelmary Beatriz Villarreal Menacho lució un vestuario acorde con la temática, reforzando la identidad visual de su tuna en medio de la ovación de sus seguidores.

Imágenes de la reina de calle abajo de La Villa de Los Santos.



Rivalidad que enciende la fiesta

El topón volvió a confirmar por qué los carnavales de La Villa de Los Santos son considerados entre los más emblemáticos del país. La rivalidad entre Calle Arriba y Calle Abajo, marcada por la música de murga y el fervor de sus tunas, mantiene viva una tradición que año tras año se reinventa con mayor despliegue escenográfico y artístico.