Panamá, 14 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fiesta de Carnaval

    Carnavales 2026: el topón de La Villa de Los Santos deslumbra con lujo, color y rivalidad

    Mehel García, reina de Calle Arriba 2026, y Nelmary Beatriz Villarreal Menacho, soberana de Calle Abajo, protagonizaron el tradicional topón en La Villa de Los Santos.

    Katiuska Hernández
    Combo de fotos de las Reinas en La Villa de Los Santos. Mehel García, reina de Calle Arriba 2026, y Nelmary Beatriz Villarreal Menacho, soberana de Calle Abajo. LP/Alexander Arosemena

    La tradición, el lujo y la rivalidad volvieron a apoderarse de La Villa de Los Santos este sábado con la celebración del tradicional topón de los carnavales 2026 en el parque Simón Bolívar, uno de los eventos más esperados del calendario festivo santeño.

    La murga fue la protagonista de la fiesta en La Villa de Los Santos. LP/Alexander Arosemena

    Entre murgas, tonadas, bailes y culecos, cientos de personas se congregaron para presenciar el enfrentamiento simbólico entre Calle Arriba y Calle Abajo, que este año volvió a destacar por la creatividad y el esplendor de sus carrozas.

    Las soberanas que encabezaron el espectáculo fueron Mehel García, reina de Calle Arriba de La Villa 2026, y Nelmary Beatriz Villarreal Menacho, coronada como reina de Calle Abajo de La Villa de Los Santos.

    San Valentín como inspiración

    La carroza de Calle Arriba apostó por una alegoría a San Valentín, coincidiendo con el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. El diseño resaltó por un imponente plumaje en tonos fucsia, rojo y dorado, acompañado por dos ángeles en representación de cupidos.

    Mehel García, reina de Calle Arriba de La Villa 2026/LP/Alexander Arosemena

    Mehel García desfiló ataviada con un traje en color fucsia intenso, adornado con plumas que armonizaban con la estructura de la carroza, en una propuesta que combinó romanticismo y majestuosidad.

    Por su parte, Calle Abajo presentó una carroza donde predominaron los tonos fucsia y blanco, con plumas rosas, fucsias y blancas como base estética. Los cisnes fueron el elemento central del montaje, aportando elegancia y simbolismo.

    Nelmary Beatriz Villarreal Menacho. LP/Alexander Arosemena

    Nelmary Beatriz Villarreal Menacho lució un vestuario acorde con la temática, reforzando la identidad visual de su tuna en medio de la ovación de sus seguidores.

    Rivalidad que enciende la fiesta

    El topón volvió a confirmar por qué los carnavales de La Villa de Los Santos son considerados entre los más emblemáticos del país. La rivalidad entre Calle Arriba y Calle Abajo, marcada por la música de murga y el fervor de sus tunas, mantiene viva una tradición que año tras año se reinventa con mayor despliegue escenográfico y artístico.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


