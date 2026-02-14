Panamá, 14 de febrero del 2026

    Carnavales 2026 llenan de música, culecos y alegría la Cinta Costera y San Miguelito

    Yaritza Mojica
    Ciento de personas asistieron este sábado 14 de febrero a los culecos en la Cinta Costera, una actividad organizada por la Alcaldía de Panamá. Foto:LP/ Elysée Fernández

    Las tradicionales fiestas de los Carnavales 2026, que coincidieron con el Día de San Valentín, han estado marcadas por culecos, conciertos, presentaciones artísticas, diversión y un ambiente de celebración, tanto en la cinta costera, en la ciudad de Panamá, como en San Miguelito.

    Desde este sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, los panameños celebran las fiestas carnestolendas y la capital no es la excepción.

    En la cinta costera, epicentro del Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, cientos de personas llegaron para disfrutar del primer día de carnaval con espectáculos que combinan ritmos caribeños y urbanos.

    El evento, organizado por la Alcaldía de Panamá junto con empresas privadas, es completamente gratuito y cuenta con una variada cartelera musical.

    En la Cinta Costera, niños y adultos disfrutaron de los culecos este sábado 14 de febreero. Foto: LP/ Elysée Fernández
    Ciento de personas asistieron este sábado 14 de febrero a los culecos en la Cinta Costera, una actividad organizada por la Alcaldía de Panamá. Foto: LP/ Elysée Fernández

    Las actividades comenzaron la noche del viernes 13 de febrero, con conciertos en tarimas como Iron City Park y Kids Stage, desde las 8:00 p.m. hasta la medianoche.

    Los culecos se iniciaron a las 10:00 a.m. y se extendieron hasta las 4:00 p.m. Además, se desarrollan actividades nocturnas de 6:00 p.m. a 4:00 a.m. El área infantil y los juegos mecánicos abrirán todos los días de 5:00 p.m. a 11:59 p.m., informó la Alcaldía de Panamá. Los estamentos de seguridad estuvieron brindando el apoyo para que la actividad se desarrollara con normalidad.

    Artistas nacionales e internacionales animarán las noches carnavalescas con géneros como salsa, merengue, soca, reguetón y fusiones tropicales, en presentaciones que se extenderán hasta la madrugada.

    Mientras tanto, en el distrito de San Miguelito, en el centro comercial Los Andes, también se desarrollan los tradicionales culecos o mojaderas, con la asistencia de niños acompañados por sus padres en la tradicional fiesta de espuma.

    En el distrito de San San Miguelito, en el centro Comercial Los Andes, también se desarrollan los tradicionales culecos este sábado 14 de febrero con la asistencia de niños acompañados de sus padres en la tradicional fiesta de espuma. Foto: LP/ Isaac Ortega

    Este año, la reina del carnaval Rumba Wawancó 2026 es Lía Nicole Mosquera, quien llegó para animar la jornada con ritmo, baile y risas.

    Los carnavales en este populoso distrito se desarrollarán del 14 al 17 de febrero, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

    En el distrito de San San Miguelito, en el centro Comercial Los Andes, también se desarrollan los tradicionales culecos este sábado 14 de febrero con la asistencia de niños acompañados de sus padres en la tradicional fiesta de espuma. Foto: LP/ Isaac Ortega

    Otros de los lugares donde se realizan actividades de carnaval son Juan Díaz, Panamá Norte y Chepo, entre otros sectores.

    En el corregimiento de Juan Díaz, también se disfrutó de los carnavales 2026. Foto: Isaac Ortega
    En medio de las festividades del primer día de carnaval 2026, algunos panameños se detienen para celebrar el día del amor y la amistad. LP/ Elysée Fernández

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


