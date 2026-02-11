Carnavales 2026: MOP suspende temporalmente trabajos en vías y ATTT prohíbe circulación de camiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Para agilizar el tránsito durante los días de la fiesta del Carnaval 2026, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) adoptaron medidas que empezarán a regir desde este jueves 12 de febrero.

La ATTT informó que, desde las 6:00 p.m. de este 12 de febrero, queda prohibida la circulación en el territorio nacional de vehículos de carga pesada. Esta medida finalizará a las 6:00 a.m. del jueves 19 de febrero.

Sin embargo, habrá excepciones. Únicamente estarán permitidos, durante ese periodo, aquellos vehículos de carga que se mantengan dentro de los límites estándar de dimensiones; es decir, no deben exceder los 2.5 metros de ancho y 20.00 metros de largo.

En tanto, el MOP anunció la suspensión temporal de los trabajos en diversos proyectos viales, con el fin de mantener despejadas las vías en rehabilitación y reforzar la seguridad vial.

Dicha medida regirá desde las 12:01 a.m. del viernes 13 de febrero de 2026 hasta las 12:01 a.m. del jueves 19 de febrero de 2026.

Entre las zonas comprendidas está la carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, y desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora.

También se incluyen las principales vías metropolitanas, como la vía Transístmica, la avenida Balboa, la avenida José Agustín Arango, la avenida José María Torrijos, la avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y la avenida Israel.