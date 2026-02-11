Panamá, 11 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OBRAS

    Carnavales 2026: MOP suspende temporalmente trabajos en vías y ATTT prohíbe circulación de camiones

    José González Pinilla
    Carnavales 2026: MOP suspende temporalmente trabajos en vías y ATTT prohíbe circulación de camiones
    MOP anunció la suspensión temporal de los trabajos en diversos proyectos viales.

    Para agilizar el tránsito durante los días de la fiesta del Carnaval 2026, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) adoptaron medidas que empezarán a regir desde este jueves 12 de febrero.

    La ATTT informó que, desde las 6:00 p.m. de este 12 de febrero, queda prohibida la circulación en el territorio nacional de vehículos de carga pesada. Esta medida finalizará a las 6:00 a.m. del jueves 19 de febrero.

    Sin embargo, habrá excepciones. Únicamente estarán permitidos, durante ese periodo, aquellos vehículos de carga que se mantengan dentro de los límites estándar de dimensiones; es decir, no deben exceder los 2.5 metros de ancho y 20.00 metros de largo.

    En tanto, el MOP anunció la suspensión temporal de los trabajos en diversos proyectos viales, con el fin de mantener despejadas las vías en rehabilitación y reforzar la seguridad vial.

    Dicha medida regirá desde las 12:01 a.m. del viernes 13 de febrero de 2026 hasta las 12:01 a.m. del jueves 19 de febrero de 2026.

    Entre las zonas comprendidas está la carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, y desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora.

    También se incluyen las principales vías metropolitanas, como la vía Transístmica, la avenida Balboa, la avenida José Agustín Arango, la avenida José María Torrijos, la avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y la avenida Israel.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más
    • Panamá Sub-17 derrota a Nicaragua y clasifica al Mundial Catar 2026. Leer más