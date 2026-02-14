Panamá, 14 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Regulaciones

    Carnavales 2026: prohíben uso de agua potable para culecos y llaman a la moderación

    Yaritza Mojica
    Carnavales 2026: prohíben uso de agua potable para culecos y llaman a la moderación

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha su operativo de Carnavales 2026 para garantizar el suministro continuo de agua potable en todo el país, ante el incremento del consumo que se registra durante estas festividades, especialmente en zonas de alta concentración como Azuero, Santiago, Penonomé y Aguadulce.

    +info

    Las Tablas explota de alegría: reinas, carrozas y fuegos artificiales abrieron los carnavales 2026Cientos viajan desde la Terminal de Albrook por el inicio del Carnaval 2026Azuero celebra Carnavales bajo restricciones en el consumo de agua potable

    La entidad reiteró que está prohibido el uso de agua potable proveniente de plantas potabilizadoras o fuentes subterráneas para actividades de culecos, y advirtió que los carros cisterna no podrán manipular ni tomar agua de hidrantes ni de pozos subterráneos. El IDAAN hizo un llamado a la ciudadanía a realizar un consumo moderado y responsable, ya que durante el verano y el Carnaval aumenta la demanda en puntos con mayor afluencia de visitantes, lo que puede afectar la presión y el suministro en áreas elevadas o alejadas.

    Acciones del operativo

    Como parte del plan, las plantas potabilizadoras se mantendrán operando las 24 horas del día, con personal de mantenimiento disponible para atender cualquier incidencia que pueda afectar el servicio. Asimismo, los equipos operativos trabajarán en turnos continuos para responder con rapidez ante fugas o roturas en las redes.

    El Idaan informó que también mantendrá operativos de carros cisterna en comunidades donde se requiera abastecimiento como medida paliativa, principalmente en la región de Azuero, donde se han habilitado tanques de agua potable en puntos fijos para garantizar el suministro a residentes y visitantes.

    En el marco de los operativos de verano, la institución ha desarrollado trabajos de dragado y encauzamiento de ríos para enfrentar la disminución de caudales, especialmente en Chiriquí y Coclé.

    Además, como parte del proceso de optimización, desde finales de 2025 entraron en funcionamiento nuevas bombas en estaciones de bombeo de agua cruda en Pacora, Tolé, San Félix, San Bartolo, Paso Canoas, Changuinola, así como en las plantas potabilizadoras Rufina Alfaro y Roberto Reyna.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • Ministerio Público busca a hombre vinculado a presunta apropiación de dinero para bien inmueble. Leer más
    • UP gradúa a 74 nuevos médicos: conozca los centros educativos de donde proceden. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más