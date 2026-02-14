Carnavales 2026: prohíben uso de agua potable para culecos y llaman a la moderación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha su operativo de Carnavales 2026 para garantizar el suministro continuo de agua potable en todo el país, ante el incremento del consumo que se registra durante estas festividades, especialmente en zonas de alta concentración como Azuero, Santiago, Penonomé y Aguadulce.

La entidad reiteró que está prohibido el uso de agua potable proveniente de plantas potabilizadoras o fuentes subterráneas para actividades de culecos, y advirtió que los carros cisterna no podrán manipular ni tomar agua de hidrantes ni de pozos subterráneos. El IDAAN hizo un llamado a la ciudadanía a realizar un consumo moderado y responsable, ya que durante el verano y el Carnaval aumenta la demanda en puntos con mayor afluencia de visitantes, lo que puede afectar la presión y el suministro en áreas elevadas o alejadas.

Acciones del operativo

Como parte del plan, las plantas potabilizadoras se mantendrán operando las 24 horas del día, con personal de mantenimiento disponible para atender cualquier incidencia que pueda afectar el servicio. Asimismo, los equipos operativos trabajarán en turnos continuos para responder con rapidez ante fugas o roturas en las redes.

El Idaan informó que también mantendrá operativos de carros cisterna en comunidades donde se requiera abastecimiento como medida paliativa, principalmente en la región de Azuero, donde se han habilitado tanques de agua potable en puntos fijos para garantizar el suministro a residentes y visitantes.

En el marco de los operativos de verano, la institución ha desarrollado trabajos de dragado y encauzamiento de ríos para enfrentar la disminución de caudales, especialmente en Chiriquí y Coclé.

Además, como parte del proceso de optimización, desde finales de 2025 entraron en funcionamiento nuevas bombas en estaciones de bombeo de agua cruda en Pacora, Tolé, San Félix, San Bartolo, Paso Canoas, Changuinola, así como en las plantas potabilizadoras Rufina Alfaro y Roberto Reyna.