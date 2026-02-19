Panamá, 19 de febrero del 2026

    Operaciones de Tránsito

    Carnavales dejan menos accidentes, pero más conductores ebrios en las vías

    Yaritza Mojica
    Tráfico vehicular este 18 de febrero (miércoles de ceniza) del interior del país hacia la ciudad Capital. Tomada de redes sociales.

    Más de 149 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país durante los Carnavales 2026, según los aforos vehiculares monitoreados a nivel nacional por la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, principalmente en el punto de control de Sajalices, donde se aplicó la inversión de carriles.

    Las autoridades informaron que, hasta el último reporte del mediodía de este miércoles 18 de febrero, quedaban por retornar más de 20 mil vehículos, lo que indica que más de 125 mil, en su mayoría, ya regresaron a la ciudad capital.

    Según las autoridades, la inversión de carriles contribuyó a mejorar el flujo vehicular del interior hacia la capital, ya que se habilitaron vías desde San Carlos y La Sábana hasta Sajalices, y desde Campana hasta sectores como Burunga, Loma Cová, en dirección a la autopista.

    En materia de seguridad vial, las cifras reflejan una disminución en accidentes y víctimas. Durante estos Carnavales se atendieron 423 accidentes de tránsito, 12 menos que en 2025. También se reportaron 145 lesionados, 17 menos que el año anterior.

    En cuanto a víctimas fatales, se registró una pérdida de vida humana por atropello en la carretera Boyd-Roosevelt, próximo al centro comercial Los Andes. Las autoridades señalaron que esto representa cuatro víctimas menos en comparación con los Carnavales de 2025.

    Sin embargo, el balance no fue positivo en todos los indicadores. Las sanciones por conducir en estado de embriaguez aumentaron significativamente. En 2025 se detectaron 296 conductores ebrios, mientras que este año la cifra ascendió a 466 personas sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol, lo que representa un incremento de más de 170 casos.

    Las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar, ya que aún continúan los retornos desde los llamados “topones” en el interior del país.

