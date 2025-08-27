Carretera Transístmica: décadas sin mantenimiento provocan colapsos y afectan a más de cinco comunidades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El estado actual de la carretera Transístmica, conocida como Boyd-Roosevelt, presenta múltiples problemas en su estructura octogenaria. El caso más reciente se registró el pasado fin de semana, a la altura de la comunidad de El Guarumal, en el corregimiento de Limón, provincia de Colón, cuando se produjo el hundimiento del pavimento.

Este tramo se hundió más de siete centímetros debido a la rotura de una tubería de agua potable, combinada con el paso de equipo pesado y la falta de mantenimiento, lo que provocó un deslizamiento del terreno. Esta situación representa un riesgo para la seguridad vial y la integridad de los usuarios.

Ante ello, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) consideró necesario realizar el cierre total de la vía Transístmica desde el mediodía del 26 de agosto, a la altura de la comunidad de El Guarumal, para dar paso a reparaciones de urgencia.

El mal estado de la vía Transístmica hacia Colón preocupa a los moradores y autoridades locales, quienes solicitan mayor atención al mantenimiento de la carretera, construida entre 1936 y 1943, con un recorrido de más de 78.9 kilómetros, que une las ciudades de Panamá y Colón.

El gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández, advirtió que las dificultades actuales provienen de décadas de falta de mantenimiento en la Transístmica. “Estamos hablando de casi 30 años sin mantenimiento. Por eso, hoy vemos estas consecuencias”, señaló.

Con respecto al daño en el sector de Guarumal, manifestó que el cierre total de la vía responde a una situación fortuita que requiere atención prioritaria por parte del Gobierno. “Para realizar los trabajos de estabilización del talud afectado y del hundimiento de la calzada será necesario el cierre total de la Vía Transístmica”.

En relación con otras comunidades, el gobernador mencionó que Santa Isabel también enfrenta afectaciones en sus calles. “Hace poco estuvimos en el área y vimos que se están realizando trabajos. En la costa llueve mucho y, aunque el MOP está trabajando, todavía hay colapsos en algunos tramos de carretera. En primera instancia, se está colocando asfalto para salvar la vía”, indicó.

El gobernador también alertó sobre el uso inadecuado de las servidumbres públicas aledañas a la carretera. “Muchas veces se construye de forma improvisada en los laterales de la vía. Eso complica las ampliaciones y genera más problemas. Como autoridades, debemos cuidar estas áreas para evitar invasiones que después afectan las obras públicas”, recalcó.

Respecto al hundimiento en el sector de Guarumal, explicó que fue producto del desgaste de décadas y del paso constante de camiones. “Estamos haciendo evaluaciones técnicas para que no vuelva a ocurrir. Se busca garantizar la seguridad vial y evitar nuevos colapsos”, aseguró.

Según Hernández, se estima que más de 60 mil personas de las comunidades de Buena Vista, Río Duque, Gatuncillo, San Juan y Chilibre estarían afectadas mientras duren los trabajos.

Edgar Peregrina, director de Proyectos Especiales del MOP, informó que durante los próximos 15 días se habilitarán accesos provisionales hacia la Vía Transístmica en el kilómetro 31, con conexión desde la comunidad de El Giral hacia la autopista en sentido hacia Colón, y en el kilómetro 33, con conexión desde la autopista hacia la comunidad de Alto Divisa en sentido hacia Panamá.

Peregrina estima que las reparaciones durarán entre uno y dos meses, aunque se trabaja a doble turno, incluso en horarios nocturnos, para agilizar la obra. La institución también ha identificado otros puntos críticos en la Transístmica, especialmente en el área del puente Johnson Alemán, que están siendo evaluados para evitar futuros hundimientos.

Por el momento, Humberto Harris, director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), indicó que habrá rutas alternas para los conductores, habilitadas durante este periodo de reparación. Destacó el desvío hacia la Autopista Don Alberto Motta, con peaje gratuito hasta nuevo aviso.

En sentido Panamá–Colón, los conductores deberán tomar el desvío desde la Vía Transístmica hacia el intercambiador Madden, en el kilómetro 14 de la autopista. Mientras que, si se transita de Colón hacia Panamá, el desvío será desde la Vía Transístmica hacia el intercambiador de Quebrada López, en el kilómetro 47 de la autopista.

El aforo estimado de la vía Transístmica en este sector es de más de 500 mil vehículos al mes.

Con respecto al monto, el director de Proyectos Especiales del MOP señaló que el costo de estos trabajos aún está en evaluación con la empresa contratista Centro Equipos, S.A., dado que se trata de una atención prioritaria y urgente.

Finalmente, el MOP reiteró que se realizan inspecciones adicionales en la vía, que no había recibido un mantenimiento adecuado en más de 30 años, con el fin de garantizar su seguridad y prolongar su vida útil.