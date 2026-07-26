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    EDUCACIÓN SUPERIOR

    Carta de Lucy Molinar revela irregularidad en trámite de permiso de una universidad

    El Coneaupa analizaba una presunta irregularidad en el permiso de funcionamiento de una universidad cuando surgió la discrepancia que derivó en la frase ‘contaminando el pozo’, atribuida por la secretaria ejecutiva a Luis Herrera.

    Aleida Samaniego C.

    Una presunta irregularidad en el trámite del permiso de funcionamiento de una universidad fue el asunto que estaba en discusión cuando surgió la discrepancia entre el presidente encargado del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), Luis Herrera, y la secretaria ejecutiva del organismo, María del Carmen Terrientes de Benavides, durante una sesión extraordinaria celebrada el 17 de julio.

    +info

    Lucy Molinar responde a la secretaria de Coneaupa por frase ‘contaminando el pozo’ Meduca contempla trasladar al Coneaupa a la nueva sede que construirá en Cárdenas‘Está contaminando el pozo’: la frase que desató una denuncia en el Coneaupa

    El dato surge de una carta enviada por la ministra de Educación, Lucy Molinar, a Terrientes de Benavides, en respuesta a una queja presentada por la funcionaria tras lo ocurrido durante esa reunión.

    En la comunicación, Molinar señala que el pleno del Coneaupa se encontraba deliberando sobre una irregularidad detectada en el reciente proceso de otorgamiento del permiso de funcionamiento de una universidad y sostiene que esta se originó en actuaciones de la Secretaría Ejecutiva.

    Carta de Lucy Molinar revela irregularidad en trámite de permiso de una universidad
    Lucy Molinar, ministra de Educación. Foto/Archivo

    “Es importante precisar que el Consejo se encontraba deliberando sobre una irregularidad detectada en el trámite del proceso de otorgamiento del permiso de funcionamiento de una universidad, originada en actuaciones de la Secretaría Ejecutiva”, indica la carta.

    Según la ministra, el Consejo adoptó por unanimidad medidas correctivas con el objetivo de garantizar el debido proceso dentro del trámite analizado.

    La carta no identifica la universidad involucrada ni detalla en qué consistió la presunta irregularidad, tampoco precisa cuáles fueron las actuaciones atribuidas a la Secretaría Ejecutiva que motivaron la revisión por parte del pleno.

    Carta de Lucy Molinar revela irregularidad en trámite de permiso de una universidad

    No obstante, el Coneaupa es el organismo encargado de evaluar y acreditar la calidad de las universidades oficiales y particulares del país. En marzo de 2026, el Consejo otorgó certificaciones de acreditación institucional a la Universidad Hosanna, la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Iberoamericana (Unibero) luego de que estas completaran los procesos de autoevaluación y evaluación externa establecidos por el sistema nacional de evaluación y acreditación universitaria.

    La revelación aporta un nuevo elemento al conflicto interno del Coneaupa, ya que hasta ahora la controversia había girado principalmente alrededor de la expresión “contaminando el pozo”, utilizada durante la sesión y que generó la queja presentada por Terrientes de Benavides.

    Lea la carta completa de la ministra de Educación a la secretaria ejecutiva de Coneaupa:

    Adjuntos

    Carta a la secretaria de Coneupa.pdf

    De acuerdo con la comunicación de Molinar, el intercambio entre los integrantes del Consejo ocurrió mientras se analizaba un asunto administrativo relacionado con el funcionamiento de una institución de educación superior.

    El Coneaupa es el organismo encargado de evaluar y acreditar la calidad de las universidades oficiales y particulares del país. Sus decisiones tienen impacto en los procesos de reconocimiento y funcionamiento de las instituciones de educación superior.

    La carta de la ministra deja pendiente conocer cuál era la universidad involucrada, cuál fue la irregularidad detectada y qué medidas correctivas fueron aprobadas por el pleno del Consejo.

    El episodio ocurre en medio de las diferencias internas que desde hace meses enfrenta el organismo y de los planteamientos del Ministerio de Educación (Meduca) sobre la necesidad de fortalecer el sistema de evaluación y acreditación universitaria.

    La Prensa envió un cuestionario al Meduca para conocer detalles de la situación que se esta originando con el Coneaupa, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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