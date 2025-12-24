Casa Wilcox vuelve a la agenda oficial con licitación para estudio y diseño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La restauración de la histórica Casa Wilcox, ubicada en la ciudad de Colón, vuelve a colocarse en la agenda pública. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, detalló que el proyecto se encuentra en una fase de licitación para el estudio y diseño, un paso previo antes de definir cualquier intervención estructural en el inmueble patrimonial.

La Casa Wilcox es uno de los inmuebles más emblemáticos del casco histórico colonense y forma parte del conjunto arquitectónico que da testimonio del auge económico y urbano de la provincia durante las primeras décadas del siglo XX. Bajo la influencia de la arquitectura antillana y norteamericana de la era del Canal, la edificación simboliza el periodo en que Colón se consolidó como un eje comercial y portuario de relevancia internacional.

Para gestores culturales y organizaciones civiles de Colón, la recuperación de la Casa Wilcox representa no solo la preservación de un bien patrimonial, sino también una prueba de la voluntad política del Estado para revertir décadas de rezago urbano y cultural.

Según la titular de Cultura, la intención inicial era ejecutar un proyecto integral que incluyera estudio, diseño y construcción en una sola etapa.

Ministra de Cultura, Maruja Herrera. Foto: LP / Alexander Arosemena

No obstante, el prolongado abandono del inmueble llevó a los equipos técnicos a recomendar la división del proceso en fases, comenzando por un diagnóstico detallado que permita establecer el alcance real de la intervención y calcular su costo con base en precios actualizados.

El proceso

La licitación del estudio y diseño está siendo gestionada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), mientras que el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, brinda acompañamiento técnico especializado. Aunque los fondos asignados provienen de la ATP —cerca de un millón de dólares—, el proyecto se ejecuta bajo la supervisión patrimonial del Ministerio de Cultura.

La ministra Herrera subrayó que se trata de uno de los proyectos patrimoniales más esperados, no solo por su valor simbólico para Colón, sino por la necesidad de ejecutar una intervención responsable y financieramente sustentable. “Al ser un bien de patrimonio histórico, hay que hacerlo bien”, señaló, al destacar que el estudio permitirá definir con precisión el monto de la inversión antes de avanzar hacia una eventual licitación de la obra.

Los planes

Durante una gira realizada el año pasado a la provincia de Colón, el presidente José Raúl Mulino anunció una serie de proyectos de renovación orientados a impulsar el turismo y la reactivación económica de la región, entre ellos la posible restauración de la histórica Casa Wilcox.

La histórica Casa Wilcox de la ciudad de Colón. Foto: Alexander Arosemena

El mandatario indicó que la intención del Gobierno es convertir la edificación en un centro de cultura y gastronomía, como parte de una estrategia para poner en valor el patrimonio urbano colonense. La Casa Wilcox fue construida en 1913 y declarada Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 47 de 2002, lo que la coloca bajo un régimen especial de protección patrimonial.

La recuperación del inmueble ha sido planteada en administraciones anteriores sin llegar a concretarse. Durante el programa de renovación urbana impulsado en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), se contempló su restauración junto a otros edificios del casco urbano de Colón; sin embargo, el plan fue modificado y las autoridades optaron únicamente por reforzar la estructura.

La casa, que estuvo habitada hasta 2016, continúa siendo objeto de preocupación para organizaciones patrimoniales como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), capítulo de Panamá, que ha insistido en la necesidad de rescatar varios inmuebles históricos de la ciudad y ha advertido que, pese a su deterioro, no existen argumentos técnicos que justifiquen su demolición ni descarten su recuperación.