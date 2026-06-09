Casas usadas como talleres mecánicos son multadas por invadir calles y acumular chatarras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Municipio de Arraiján y el Juzgado de Aseo intervinieron una residencia en Los Cerezos en Vacamonte tras múltiples denuncias de vecinos por obstrucción vial y contaminación.

Una residencia convertida en un taller mecánico ilegal, que operaba en el corregimiento de Vacamonte, fue sancionada por la Alcaldía de Arraiján, como parte de una acción en conjunto con el Juzgado de Aseo que realizan ante denuncias ciudadanas.

La diligencia se ejecutó esta vez en la calle 12 de la barriada Los Cerezos, un sector que se encontraba bajo el desorden vehicular y la acumulación de desechos.

Las autoridades municipales destacaron que actuaron en respuesta a una ola de denuncias interpuestas por los propios vecinos, quienes manifestaron su descontento por la afectación a la libre circulación.

Durante la inspección, los funcionarios confirmaron la presencia de al menos cuatro vehículos desarmados apostados sobre la vía pública, obstruyendo las aceras y calles comunitarias.

El operativo arrojó las siguientes acciones y sanciones directas:

Multas por obstrucción: Se aplicaron sanciones económicas a los dueños de los vehículos estacionados ilegalmente. Las autoridades advirtieron que, de no ser retirados, se procederá al remolque inmediato con grúas.

Sanción a la propiedad: El propietario de la vivienda utilizada como taller también fue multado debido a las condiciones insalubres del inmueble. En el lugar se acumulaba chatarra, autopartes, latas de cerveza y plásticos.

Plazo legal: Los infractores recibieron una notificación formal y cuentan con un término de 5 días hábiles para presentarse ante el Juzgado de Aseo a ejercer su derecho a un recurso de reconsideración.

Casa taller clandestino, que operaba en Vacamonte, fue sancionada por la Alcaldía de Arraiján.

El costo de la ilegalidad comercial en Arraiján

Este operativo forma parte de una campaña municipal bajo la administración de la alcaldesa Stefany Peñalba, orientada a erradicar la proliferación de comercios informales sin los correspondientes permisos de operación.

En el video de la inspección que recorre las redes sociales, los funcionarios criticaron que en el lugar se realizaran actividades comerciales lucrativas evadiendo el pago de los impuestos municipales correspondientes.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Municipal de Arraiján, operar actividades de mecánica, herrería o ebanistería en zonas residenciales o lugares no autorizados acarrea multas que oscilan entre los $2,000 y los $2,500.

Asimismo, la normativa distrital establece sanciones de hasta $3,000 para quienes realicen cualquier tipo de actividad comercial general sin poseer los permisos vigentes de la municipalidad.

A estas penalizaciones se les suma el régimen de multas por sanidad ambiental e invasión de espacios comunes.

La ocupación de la servidumbre pública y la acumulación desmedida de basura en entornos residenciales de Arraiján conllevan multas que van desde $100 hasta $500, mientras que la invasión o usurpación flagrante de bienes municipales acarrea multas complementarias de $1,000 a $3,000.

Funcionarios del Juzgado de Aseo enfatizaron que el hecho de realizar mejoras o pavimentar un área frente a las viviendas no otorga a los ciudadanos derechos de propiedad sobre las calles o aceras.

La Alcaldía reiteró su exhortación a la comunidad para continuar denunciando estas malas prácticas, asegurando que las inspecciones seguirán vigentes para multar a los infractores y rescatar los espacios de la sociedad.