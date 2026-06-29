Casco Antiguo: Un Cortocircuito pudo haber provocado el incendio que dejó 22 familias afectadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El viceministro Fernando Méndez confirmó que los damnificados saldrán del gimnasio ‘Beto’ Remón hacia un albergue temporal mientras se gestiona una solución de vivienda permanente.

Un cortocircuito o una chispa eléctrica pudo haber sido el detonante del voraz incendio registrado en la calle 12 de San Felipe, específicamente en la conocida “Bajada del Ñopo” del Casco Antiguo, que dejó un saldo de 79 personas afectadas y un total de 22 familias damnificadas, informó este lunes el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez.

Méndez señaló que la estructura colapsada era un caserón de madera que ya se encontraba en condiciones críticas y prácticamente de condena.

“Aún no tenemos el informe final del Cuerpo de Bomberos, pero entendemos que pudo haber sido un cortocircuito o una chispa que detonó el incendio”, dijo el funcionario.

Méndez admitió que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) analiza de cerca la situación de muchas familias vulnerables que, ante la falta de opciones habitacionales, terminan ingresando y habitando en inmuebles previamente condenados.

Logística y costos de la transición

El viceministro confirmó que las familias damnificadas se encuentran actualmente refugiadas de forma provisional en el gimnasio José Alberto “Beto” Remón, ubicado en la Avenida Cuba. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que esta permanencia será corta y no se extenderá más allá de esta semana.

El objetivo institucional es migrarlas lo antes posible a un albergue temporal en un hotel de la localidad.

Incendio en la calle 12 de San Felipe, en la “Bajada del Ñopo” del Casco Antiguo, dejó un saldo de 22 familias damnificadas. Alcaldía de Panamá

La reubicación en infraestructura hotelera representa un desafío económico y logístico para el Estado.

Según detalló el viceministro Méndez, cada día de hospedaje conlleva un costo aproximado de 20 dólares por habitación. Multiplicado por el volumen de los hogares damnificados, el monto diario se eleva considerablemente, razón por la cual la estrategia del MIVIOT se enfoca en que la estancia hotelera sea una medida inmediata pero estrictamente transitoria.

Responsabilidad de los propietarios y soluciones definitivas

El viceministro advirtió que el MIVIOT ya mantiene bajo identificación múltiples terrenos e inmuebles en estas condiciones. Las autoridades han emitido las notificaciones correspondientes a los dueños de las propiedades.

Explicó que en caso de que los propietarios no brinden una respuesta o solución oportuna, el ministerio intervendrá de oficio, y todos los gastos y costos operativos en los que incurra el Estado serán facturados y trasladados de forma legal a los dueños de dichos terrenos o inmuebles.

Incendio en la calle 12 de San Felipe, en la “Bajada del Ñopo” del Casco Antiguo, dejó un saldo de 22 familias damnificadas. Alcaldía de Panamá

Centros de Acopio

En tanto, la Junta Comunal de San Felipe hizo un llamado a la solidaridad para apoyar a las familias afectadas por el incendio.

El Centro de Acopio: Junta Comunal de San Felipe

Horario: 8:00 a.m. – 6:00p.m.

Toda donación de alimentos, agua, ropa, artículos de higiene y productos de primera necesidad, será de gran ayuda, señaló la entidad.

Finalmente, el plan de acción gubernamental contempla una ruta dividida en tres etapas para los damnificados de San Felipe: el albergue inicial en el gimnasio, el traslado subsiguiente a la red de hotelería local y, por último, el desarrollo de una alternativa habitacional permanente.

El MIVIOT resaltó que se encuentra en las evaluaciones técnicas y sociales para ofrecer a las familias afectadas opciones definitivas, tales como una casa o un apartamento que cuente con esquemas de hipotecas cómodas y accesibles a sus realidades socioeconómicas.