Casco Antiguo vive la solemnidad del Viernes Santo con el Cristo Yacente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Desde tempranas horas de este Viernes Santo, 3 de abril, decenas de fieles comenzaron a llegar al Casco Antiguo para participar en la tradicional procesión de la Hermandad del Cristo Yacente, una de las manifestaciones religiosas más significativas de la Semana Santa en la ciudad de Panamá.

La actividad, marcada por un ambiente de recogimiento y solemnidad, reúne a creyentes que acuden para acompañar el recorrido en honor al Cristo Yacente, símbolo de luto y reflexión por la muerte de Jesús.

A medida que avanzaba la mañana, el movimiento de personas aumentaba en las calles del Casco Antiguo, donde familias completas, visitantes y devotos se concentraban para ser parte del acto religioso, considerado una tradición que cada año convoca a cientos de participantes.

La procesión forma parte de las celebraciones litúrgicas propias del Viernes Santo, jornada en la que la comunidad católica conmemora la pasión y muerte de Cristo, en un espacio que combina la espiritualidad con el valor histórico del Casco Antiguo.

Procesión de la Hermandad del Cristo Yacente en el Casco Antiguo este viernes Santo 2026. LP/Elysée Fernández

Procesión de la Hermandad del Cristo Yacente en el Casco Antiguo este viernes Santo 2026. LP/Elysée Fernández

Procesión de la Hermandad del Cristo Yacente en el Casco Antiguo este viernes Santo 2026. LP/Elysée Fernández