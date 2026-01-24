El Casco Peatonal regresa entre el entusiasmo ciudadano y la preocupación vecinal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Regresa el programa Casco Peatonal, un evento que se desarrolla en el Casco Antiguo con diversas actividades culturales, artísticas y gastronómicas en plazas y calles del sector. No obstante, la iniciativa mantiene en expectativa a residentes del área, quienes solicitan mayor control, luego de que en 2025 atrajera a cerca de 700 mil personas, acumuladas en sus 10 ediciones.

Casco Peatonal se desarrollará este domingo 25 de enero, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y es organizado por la Alcaldía de Panamá, bajo la administración del alcalde Mayer Mizrachi.

La agenda de este domingo incluye presentaciones artísticas, pasarelas culturales, mercados gastronómicos y festivales populares en espacios como la Casa de la Municipalidad, el Mercado San Felipe Neri, la Plaza Catedral, la playa Santo Domingo y playa Prieta (La Playita de Las Garzas).

Destacan actividades como el tradicional Tamborito del Callejón, una caminata perruna, el Festival del Sancocho, que se realizará en horas de la tarde, así como muestras de sabores de verano. El cierre del evento contará con activaciones recreativas familiares en áreas costeras del Casco Antiguo.

Desde la organización se indicó que el evento está planificado para el disfrute seguro de las familias, con restricciones como la prohibición del ingreso de coolers, envases de vidrio y objetos punzocortantes, a fin de garantizar el orden y la seguridad en las calles del centro histórico.

A pesar del entusiasmo por la reactivación cultural y turística, residentes del Casco Antiguo han manifestado su preocupación por los efectos de la alta concentración de personas registrada en jornadas anteriores. En 2025, miles de visitantes abarrotaron las calles del barrio, lo que en ocasiones dificultó el acceso a viviendas y afectó la movilidad de los habitantes del sector, según reportaron vecinos.

Residentes y diversas asociaciones del Casco Antiguo reiteraron su inquietud por los impactos que generan las actividades de peatonalización y esperan que este año se implementen mecanismos que equilibren la promoción de actividades públicas con el respeto a los derechos de los residentes, especialmente en lo relacionado con el acceso a sus hogares y la circulación peatonal, sin comprometer la convivencia, la tranquilidad ni la protección del área patrimonial.

También advierten que muchas estructuras restauradas son frágiles y no soportan las vibraciones producidas por conciertos y aglomeraciones, recordando como antecedente el colapso del Arco Chato, ocasionado por actividades masivas. Esta obra arquitectónica de gran valor, con 365 años de antigüedad, se derrumbó el 7 de noviembre de 2003.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación al público a disfrutar del Casco Peatonal de manera responsable y respetuosa, cumpliendo con las normas establecidas, con el objetivo de revitalizar los espacios históricos, promover la convivencia y dinamizar la economía local durante la temporada de verano.

Entre marzo y diciembre de 2025, el programa desarrolló 10 ediciones, registrando una asistencia acumulada aproximada de 700 mil personas, como resultado de una agenda sostenida de actividades culturales, comunitarias y recreativas que atrajeron a residentes, visitantes y turistas, consolidando al Casco Antiguo como un punto de encuentro activo, seguro y dinámico.

En términos económicos, Casco Peatonal generó una inyección económica estimada cercana a los 14 millones de dólares durante el año, calculada a partir de un gasto promedio por persona en transporte, alimentos, comercio local, emprendimientos y servicios culturales.

Cientos de personas recorrerán las calles del Casco Antiguo durante la jornada peatonal este domingo 25 de enero.