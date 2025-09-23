Panamá, 23 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    GOBERNACIÓN

    Casi 6,000 municiones y decenas de armas se entregan en jornada de ‘Armas por Comida’

    José González Pinilla
    Casi 6,000 municiones y decenas de armas se entregan en jornada de ‘Armas por Comida’
    Las armas entregadas en Tocumen. Cortesía/Policía Nacional

    Un total de 5,934 municiones, 39 armas de fuego y 48 artefactos explosivos fueron entregados este lunes 22 de septiembre durante la jornada del programa “Armas por Comida y Medicinas”, realizada en los estacionamientos del Centro Comercial Mega Mall.

    La iniciativa reunió a residentes de Nuevo Tocumen y áreas cercanas, informó la Gobernación de Panamá.

    Los participantes recibieron bonos por un valor total de $7,715, canjeables por alimentos y medicinas.

    Entre las armas entregadas se contabilizaron 14 rifles, 8 pistolas, 5 revólveres, 3 escopetas, 7 “pelet”, 1 de fabricación casera, además de 13 procesadores y 7 accesorios, detalló la Policía Nacional.

    El programa continuará este martes 23 en el Centro Comercial La Doña, en el corregimiento 24 de Diciembre, y los días 24 y 25 se llevará a cabo en el parque Las Madres, en Pedregal, destacó por su parte la Gobernación.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más