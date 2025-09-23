Casi 6,000 municiones y decenas de armas se entregan en jornada de ‘Armas por Comida’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 5,934 municiones, 39 armas de fuego y 48 artefactos explosivos fueron entregados este lunes 22 de septiembre durante la jornada del programa “Armas por Comida y Medicinas”, realizada en los estacionamientos del Centro Comercial Mega Mall.

La iniciativa reunió a residentes de Nuevo Tocumen y áreas cercanas, informó la Gobernación de Panamá.

Los participantes recibieron bonos por un valor total de $7,715, canjeables por alimentos y medicinas.

Entre las armas entregadas se contabilizaron 14 rifles, 8 pistolas, 5 revólveres, 3 escopetas, 7 “pelet”, 1 de fabricación casera, además de 13 procesadores y 7 accesorios, detalló la Policía Nacional.

El programa continuará este martes 23 en el Centro Comercial La Doña, en el corregimiento 24 de Diciembre, y los días 24 y 25 se llevará a cabo en el parque Las Madres, en Pedregal, destacó por su parte la Gobernación.