Caso CSS por medicinas vencidas: Fiscalía inspecciona bodegas en Felipillo y El Crisol

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

En los depósitos de El Crisol fueron hallados medicamentos e insumos varios con fechas de vencimiento comprendidas entre 2014 y 2024, lo que amplía el alcance de las investigaciones.z

La investigación por medicinas e insumos médicos vencidos en la Caja de Seguro Social (CSS) avanzó con nuevas diligencias judiciales. La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción, realizó esta semana inspecciones oculares en depósitos ubicados en Felipillo y El Crisol, como parte del proceso por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

Las diligencias se desarrollaron con apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, dentro de una pesquisa abierta en 2025, luego de denuncias públicas presentadas por el vencimiento de medicinas e insumos médicos valorados en aproximadamente 2.5 millones de dólares.

Durante las inspecciones, las autoridades ubicaron diversos insumos médico-quirúrgicos vencidos, entre ellos equipos para administración de soluciones, venoclisis, guantes, respiradores, suturas y bandejas de anestesia. Además, se recopiló documentación que será incorporada al expediente.

De hecho, en los depósitos de El Crisol fueron hallados medicamentos e insumos varios con fechas de vencimiento comprendidas entre 2014 y 2024, lo que amplía el alcance de las investigaciones y vuelve a poner bajo la lupa los controles internos de inventario.

Según informó la institución, estas diligencias forman parte de una investigación surgida tras una auditoría realizada por la propia CSS en sus centros de almacenamiento de medicamentos.

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Ese proceso detectó productos vencidos que, según las autoridades, incluso pudieron haber sido entregados a pacientes, un hallazgo especialmente delicado para una institución que enfrenta reclamos constantes por escasez de fármacos.

La Procuraduría General de la Nación indicó que el caso también permitió detectar otros posibles hechos delictivos que deberán ser analizados para determinar si corresponde abrir nuevas investigaciones independientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas formalmente investigadas ni posibles responsables directos por las pérdidas detectadas.

En octubre de 2024, el director general de la CSS, Dino Mon, denunció públicamente la existencia de una gran cantidad de medicamentos e insumos médicos vencidos en bodegas de la institución.

Posteriormente, la diputada Paulette Thomas presentó una denuncia contra el exdirector Enrique Lau Cortés, con el objetivo de que el Ministerio Público determine posibles responsabilidades por el vencimiento de miles de productos y el desabastecimiento de medicinas.

Mon también ha denunciado redes de corrupción dentro de la CSS, entre ellas mafias dedicadas a vender citas médicas.