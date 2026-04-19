Caso de alteración de datos: Procuraduría logra recuperar $2.4 millones para la CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La recuperación de más de $2.4 millones por parte de la Fiscalía Anticorrupción reaviva el caso de alteración de datos en la CSS y expone el impacto directo de las irregularidades sobre fondos de los asegurados.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, anunció el resarcimiento de $2,424,192.52 dentro de una investigación penal relacionada con la alteración de la base de datos institucional de la Caja de Seguro Social (CSS).

Este monto corresponde a la recuperación de fondos vinculados a irregularidades detectadas en perjuicio de los recursos que pertenecen a los asegurados, según detallaron las autoridades.

La CSS valoró positivamente este resultado y lo calificó como un avance importante dentro de los procesos judiciales que buscan esclarecer los hechos denunciados y querellados por la institución.

El director general de la CSS, Dino Mon, afirmó que este tipo de resultados demuestra que las acciones contra la corrupción comienzan a dar frutos concretos.

“Estos primeros resultados tangibles reafirman que la lucha contra la corrupción no es un discurso, sino una acción firme y sostenida. Desde el inicio de nuestra gestión hemos impulsado una política de cero tolerancia, que ya empieza a rendir frutos en beneficio del Estado y de la institución”, expresó.

Mon agregó que la CSS ha presentado más de 1,000 denuncias ante las autoridades competentes como parte de un proceso interno de revisión, depuración y fortalecimiento institucional.

Asimismo, reiteró el respaldo de la entidad a la Procuraduría de la Nación para que continúe las investigaciones con la mayor agilidad posible.

“La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para recuperar la confianza ciudadana”, señaló.

Dentro de la CSS se han detectado varios esquemas de corrupción que involucran la aprobación de pensiones irregulares, el robo de medicamentos, la manipulación de sistemas informáticos y la venta ilegal de citas médicas.