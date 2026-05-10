Caso de diplomas falsos en el Meduca surgió tras denuncias de los educadores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación preliminar apunta a que, en algunos casos, los títulos fueron incorporados sin la verificación con las universidades emisoras.

Docentes del propio sistema educativo habrían sido el punto de partida de una investigación del Ministerio de Educación (Meduca) que destapó una presunta red de uso de diplomas universitarios falsos dentro de la institución.

La alerta surgió a partir de denuncias de educadores que detectaron inconsistencias en los listados de elegibles y en la asignación de plazas docentes, explicó la directora nacional de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, en una entrevista en Telemetro Reporta.

“Docentes que sí estudiaron decían: no conozco a esta persona, no estudió conmigo y, aun así, aparece en los primeros lugares”, relató la funcionaria al detallar cómo se inició la auditoría al sistema de registro de títulos.

A partir de esas denuncias, el Meduca abrió una revisión interna del registro de elegibles. En ese proceso aparecieron posibles irregularidades en la validación de documentos académicos presentados por aspirantes y funcionarios.

La investigación preliminar apunta a que, en algunos casos, los títulos fueron incorporados sin la verificación con las universidades emisoras. En otros, los documentos habrían sido entregados directamente por los aspirantes para su registro.

Los hallazgos derivaron en denuncias por presuntos delitos contra la administración pública, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.

El caso ha generado inquietud en el sector educativo, sobre todo por su impacto en la transparencia del proceso de selección docente.

El Meduca mantiene la auditoría abierta y sostiene que todo el proceso nació de alertas hechas por los propios educadores.

González precisó que desde julio de 2024 la institución ha presentado más de 141 denuncias penales y siete querellas por presuntos casos de falsificación de documentos y delitos contra la administración pública.

La última denuncia se presentó el 22 de abril, cuando el ministerio acudió al Ministerio Público para reportar la detección de 50 diplomas presuntamente falsos utilizados en concursos de vacantes dentro del Provel (Proceso de Vacantes en Línea).

Más de 30 funcionarios involucrados

Por su parte, la directora de Recursos Humanos, Celia Rodríguez, indicó que la investigación involucra a más de 30 funcionarios administrativos de distintas regiones del país, quienes presuntamente habrían facilitado la alteración de documentos o la asignación irregular de puntajes.

Entre las regiones mencionadas figuran Darién, Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera y la comarca Ngäbe Buglé.

De acuerdo con las autoridades, el esquema operaba mediante el uso de diplomas falsos o títulos que no habrían sido emitidos por universidades oficiales ni privadas. En algunos casos, las propias universidades confirmaron que las personas investigadas no cursaron estudios allí.

El Meduca confirmó además que el caso ha provocado la renuncia o el abandono de más de 200 colaboradores, entre docentes y personal administrativo, cifra que ha aumentado tras las últimas denuncias.