Caso sospechoso de sarampión en Colombia enciende alerta sanitaria en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La alerta por sarampión en el país vecino se produce en un contexto de baja cobertura de vacunación en la región y refuerza las acciones preventivas en Panamá.

Las autoridades sanitarias de Colombia investigan un caso sospechoso de sarampión en un hombre de 30 años con antecedente de viaje al exterior, informaron ayer sábado el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, en medio de una creciente alerta epidemiológica en la región de las Américas.

“El caso se encuentra en estudio y no está confirmado. Las autoridades están siguiendo los protocolos establecidos para realizar las pruebas y determinar el diagnóstico”, indicó el ministerio colombiano en un comunicado oficial, en el que reiteró que se activaron los mecanismos de vigilancia y respuesta contemplados en el sistema nacional de salud pública.

De confirmarse, sería el primer caso importado de sarampión en los últimos diez años en Colombia, país certificado como libre de sarampión autóctono el 24 de enero de 2014 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese reconocimiento fue otorgado tras años de campañas de vacunación masiva y un riguroso sistema de vigilancia epidemiológica.

El contexto regional agrava la preocupación. La región de las Américas —que fue la única en el mundo en alcanzar el estatus de libre de sarampión— perdió recientemente ese reconocimiento después de que Canadá no lograra interrumpir la transmisión sostenida del virus antes de cumplir 12 meses de circulación continua. Este hecho marcó un retroceso sanitario significativo para el continente.

Aunque los países conservan su certificación individual, varios enfrentan brotes importantes. Entre ellos figuran México y Estados Unidos, donde se registra una eclosión simultánea a ambos lados de la frontera, localizada principalmente en una comunidad religiosa contraria a la vacunación. Las autoridades sanitarias han advertido que los focos asociados a bajas coberturas de inmunización representan un riesgo constante para la región.

Hasta este viernes, el informe sobre el brote de sarampión en México registraba un total de 3,997 casos confirmados de la enfermedad, y cuatro muertes en lo que va de este 2026. El número de contagios en estas siete semanas representa ya el 62% de los casos totales que se confirmaron durante todo el 2025, cuando, en un corte de caja, el país sumó un total de 6,442 casos confirmados.

Las bajas tasas de vacunación son señaladas como la principal causa de la expansión de estos brotes. Para alcanzar la inmunidad poblacional contra el sarampión se requiere una cobertura superior al 95% en ambas dosis recomendadas; sin embargo, la región promedia actualmente un 79%, mientras que México apenas alcanza el 69%, cifras que se mantienen por debajo del umbral necesario para evitar la transmisión sostenida del virus.

#Comunicado | #Minsalud y el @INSColombia informan que actualmente se está evaluando un caso sospechoso de sarampión en una persona con antecedente de viaje internacional. pic.twitter.com/Q4Atp127Ph — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) February 21, 2026

“Esto representa un revés, pero es una situación reversible”, afirmó Jarbas Barbosa, director de la OPS, al presentar los resultados de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita. Barbosa advirtió que, mientras la enfermedad continúe circulando activamente en otros continentes, las Américas seguirán siendo vulnerables a la importación de casos, que es precisamente el origen de los brotes actuales.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y puede permanecer en el ambiente durante varias horas. Sus síntomas incluyen fiebre alta, erupción cutánea, tos, congestión nasal y conjuntivitis. En casos graves puede provocar complicaciones como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Panamá refuerza medidas

En este contexto regional, Panamá también ha reforzado sus medidas preventivas para evitar la reintroducción del virus en el territorio nacional. El Ministerio de Salud (Minsa) ofrece gratuitamente la vacuna contra el sarampión a las personas que solicitan el Certificado Internacional de Vacunación, trámite que comúnmente se realiza junto con la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para viajes internacionales.

Desde noviembre de 1995, Panamá no registra casos de sarampión, logro que las autoridades atribuyen al sistema de vigilancia epidemiológica que mantiene el Departamento de Epidemiología del Minsa, mediante el monitoreo permanente de pacientes que presenten síntomas compatibles con la enfermedad y el seguimiento oportuno de casos sospechosos.

La coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, informó que en el país se han aplicado más de 7 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión, en una población aproximada de 4 millones de habitantes. Esta cobertura acumulada ha sido clave para mantener el estatus sanitario alcanzado durante las últimas décadas.

Las autoridades de salud solicitan a la población acudir a vacunarse contra el sarampión. EFE

De Hewitt explicó que la estrategia actual busca reducir el riesgo de que viajeros panameños contraigan el virus en el extranjero y lo introduzcan en el país. Además, con miras al Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México —naciones que actualmente reportan un mayor número de casos—, el Minsa ha emitido lineamientos a agencias de viajes para orientar a quienes planeen desplazarse a esos destinos sobre la importancia de vacunarse antes de salir del país.

Históricamente, Panamá mantiene coberturas de vacunación entre el 80 % y el 94 % en la primera dosis aplicada a niños; no obstante, la segunda dosis registra cifras ligeramente menores, especialmente en menores de cuatro años, lo que representa un desafío para las autoridades sanitarias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener al día el esquema de vacunación, subrayando que la inmunización es la herramienta más efectiva para evitar la reintroducción del virus, contener posibles brotes y preservar el estatus sanitario del país frente a enfermedades prevenibles.