Casos de sarampión en las Américas elevan riesgo de reintroducción en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aunque Panamá no registra casos autóctonos desde 1995, el escenario regional mantiene el riesgo de reintroducción del virus, lo que obliga a reforzar las acciones preventivas.

Las sociedades científicas panameñas emitieron una alerta epidemiológica ante el aumento significativo de casos de sarampión en la región de las Américas y el riesgo de reintroducción del virus en el país.

El pronunciamiento fue suscrito por la Sociedad Panameña de Pediatría, la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica, la Sociedad Panameña de Enfermedades Infecciosas y la Sociedad Panameña de Ginecología y Obstetricia, las cuales advirtieron sobre el descenso en las coberturas de vacunación y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con el comunicado, la situación del sarampión en las Américas alcanzó un nivel de alerta en 2026, con un incremento de más de 40 veces en el número de casos en comparación con el año anterior.

Los especialistas señalaron que países con alta conectividad internacional, como Estados Unidos, México y Canadá, concentran una parte importante de los casos.

A su vez, naciones cercanas a Panamá también han reportado contagios recientes. Costa Rica confirmó dos casos en marzo de 2026, mientras que Colombia notificó cuatro casos importados vinculados a viajes internacionales y a zonas con brotes activos.

Aunque Panamá no registra casos autóctonos desde 1995, el escenario regional mantiene el riesgo de reintroducción del virus, lo que obliga a reforzar las acciones preventivas.

En Panamá el esquema de vacunación infantil indica que la vacuna contra el sarampión se aplica a los 12 meses de edad, junto con la rubeola y la papera; además se aplica el refuerzo a los 4 años de edad.

Subregistro y debilidades en la vigilancia

Las sociedades médicas advirtieron sobre un posible subregistro de casos sospechosos en el país.

Hasta el 11 de marzo de 2026, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud había recibido 22 muestras a nivel nacional, la mayoría provenientes del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel y del Hospital José Domingo de Obaldía. La ausencia de notificaciones en otras provincias sugiere debilidades en la vigilancia activa, por lo que se recomienda fortalecer la captación de casos y el envío oportuno de muestras.

Las organizaciones enfatizaron que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir el sarampión. El esquema nacional establece la aplicación de la primera dosis a los 12 meses, la segunda a los 18 meses y un refuerzo entre los 10 y 19 años.

Además, recomendaron que los lactantes mayores de seis meses que viajen a zonas con transmisión activa reciban una dosis adicional al menos 15 días antes del desplazamiento.

En el caso de los adultos, indicaron que las personas nacidas después de 1960 que no cuenten con evidencia de inmunidad o con el esquema completo deben aplicarse al menos una dosis de la vacuna triple viral.

Fuente MINSA

Grupos prioritarios y vigilancia

El llamado también se dirige a grupos con mayor riesgo de exposición o complicaciones, entre ellos el personal de salud, los trabajadores de aeropuertos y puertos, el personal del sector turístico, las mujeres en edad fértil y las personas sin esquema completo de vacunación.

Las sociedades recomendaron verificar el estado vacunal antes del embarazo, dado que la vacuna está contraindicada durante la gestación.

En cuanto a la vigilancia, recordaron que un caso sospechoso se define como toda persona con fiebre y erupción cutánea, acompañada de síntomas como tos, secreción nasal o conjuntivitis, especialmente si existe antecedente de viaje o contacto con casos confirmados.

La confirmación debe realizarse mediante pruebas de laboratorio o por nexo epidemiológico. Asimismo, la notificación es obligatoria dentro de las primeras 48 horas, junto con el envío de muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas.

También se recomendó el monitoreo de contactos durante 30 días y la vacunación en el entorno cercano de los casos sospechosos.

Las sociedades científicas reiteraron la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar las coberturas de vacunación y reforzar la detección temprana como medidas clave para evitar la reintroducción del sarampión en Panamá.

El pronunciamiento concluye con un llamado a los profesionales de la salud y a la población a mantener los esquemas de vacunación completos como una de las principales herramientas para contener la propagación de la enfermedad.