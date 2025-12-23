Centroequipos se adjudica proyecto de rehabilitación vial en Panamá y San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó recientemente el proyecto de “Diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial de Panamá y San Miguelito” por un monto de 12,252,959.72 dólares.

El acto público fue adjudicado el pasado 12 de diciembre de 2025 a la empresa Centroequipos, S.A., que presentó la oferta más baja y obtuvo el puntaje más alto, según el informe presentado por la Comisión Evaluadora y publicado en el portal Panamá Compra.

La otra propuesta presentada fue la del Consorcio Panamá Centro (Inversiones FJ, S.A.; Relleno, Transporte y Equipo, S.A.; e Industriales PC, S.A.), que presentó una oferta económica de 13,299,000.00 dólares.

Según el MOP, la adjudicación a Centroequipos, S.A. será de carácter global y el contrato se desarrollará bajo la modalidad Llave en Mano, con un plazo de ejecución de 450 días calendario (aproximadamente 15 meses) y un período de mantenimiento de tres años posteriores a la entrega de la obra.

El pliego de condiciones establece que el proyecto contempla obras en Don Bosco y Las Acacias, con el reforzamiento de sistemas de drenaje pluvial y el dragado de la quebrada La Gallinaza, en el área sur de Don Bosco.

Además, se incluye la recuperación de un punto crítico en la entrada de Cerro Viento, donde se registran constantes inundaciones sobre la vía Tocumen.

Mientras que, en San Miguelito, el proyecto incluye la rehabilitación de la circunvalación de Paraíso, trabajos en un tramo de la vía Transístmica —después de Villa Zaita, en dirección a Panamá Norte—, además de intervenciones en puntos críticos de drenaje pluvial previamente coordinados con el Municipio.

También se contempla la rehabilitación de 19,000 metros cuadrados de veredas en el distrito, uno de los problemas que más aqueja a los moradores.

Vereda peatonal inconclusa sector de Villa Guadalupe San Miguelito.

Entre las calles y comunidades a intervenir destacan: calle del Idaan, Panamá Norte; calle N, Pedregal; calle Nueva Celia, en Tocumen; calle Nuevo Progreso, Ernesto Córdoba Campos; calle B108, Tierra Prometida; calle Circunvalación, Paraíso; la comunidad La Olimpia y calle Primera, Chivo–Chivo.

El MOP destacó que el objetivo del proyecto es devolver a las infraestructuras viales sus condiciones óptimas y adecuarlas a un nuevo período de vida útil, además de atender los puntos críticos de inundaciones en los sectores de Panamá Este.