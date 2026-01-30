Centros de salud ajustan operaciones ante corte de agua este sábado en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ante la suspensión programada del suministro de agua potable, prevista para este sábado 31 de enero de 2026, en sectores de Panamá y San Miguelito, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que ha activado medidas de contingencia para garantizar la continuidad de la atención médica en las principales instalaciones del distrito.

La interrupción del servicio de agua responde a trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema de distribución, anunciados por las autoridades como parte de acciones preventivas para fortalecer el abastecimiento en la ciudad capital y zonas aledañas, especialmente durante la temporada seca.

En este contexto, la Región de Salud de San Miguelito aseguró que la atención médica se mantendrá con normalidad en el Centro de Salud de Torrijos Carter y en el Hospital San Miguel Arcángel, dos de las instalaciones más concurridas del distrito.

Hospital Nicolás Solano (a la izquierda) y el Hospital San Miguel Arcángel (a la derecha). Archivo

El Centro de Salud de Torrijos Carter contará con suministro garantizado mediante su tanque de reserva, lo que permitirá ofrecer atención en su horario habitual, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. Mientras tanto, el Hospital San Miguel Arcángel continuará brindando atención ininterrumpida las 24 horas.

No obstante, como parte de los ajustes operativos ante la falta temporal de agua potable, el MINSA informó que permanecerán cerrados durante esa fecha el Centro de Salud Pan de Azúcar (Centro de Salud de San Isidro), ubicado en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza, así como los centros de salud de Cerro Batea y Nuevo Veranillo.

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a tomar las previsiones necesarias, especialmente a quienes residen en las áreas afectadas por la suspensión del servicio, y agradecieron la comprensión de la comunidad ante estas medidas temporales.

Asimismo, reiteraron que estos ajustes buscan proteger la seguridad de los pacientes y del personal de salud, mientras se desarrollan los trabajos que permitirán mejorar la estabilidad del suministro de agua potable en el área metropolitana.