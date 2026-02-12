Centros educativos afinan mantenimiento de cara al nuevo año escolar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con una inversión de $675 mil, la escuela José Agustín Arango, ubicada en el corregimiento de Betania, en la región educativa de Panamá Centro, iniciará el nuevo año escolar con una infraestructura completamente remodelada.

Así lo informó Tarcila Soane, directora Nacional de Proyectos del Ministerio de Educación (Meduca), quien explicó que la obra −que registra entre un 96% y un 98% de avance− contempla el cambio y la elevación del nivel del techo y la cubierta, la renovación del cielo raso y la sustitución de luminarias, así como el reemplazo de ventanas y puertas.

La intervención también incluyó la colocación de abanicos, la construcción de un nuevo cobertizo y mejoras en la portacochera. De acuerdo con las autoridades, el centro educativo sufría constantes filtraciones, al punto de que “llovía más adentro que afuera”, según relató la directora del plantel.

Según explicó Soane, el proyecto fue licitado en noviembre de 2024; sin embargo, no fue hasta agosto de 2025 cuando se emitió la orden de proceder, debido a que el proceso enfrentó impugnaciones entre seis empresas participantes, lo que retrasó el inicio de la obra. Aunque inicialmente se estimó en $600 mil, la inversión final asciende a aproximadamente $675 mil, precisó la funcionaria.

Se prevé que la obra esté culminada para recibir a los estudiantes el próximo 2 de marzo. Las autoridades destacaron que se trata de la inversión más significativa realizada en este centro educativo en décadas, lo que permitirá que la comunidad escolar regrese a clases en instalaciones completamente renovadas.

Paralelamente a estas labores, la Dirección Nacional de Proyectos desarrolla un plan de infraestructura escolar que incluye remodelaciones integrales, nuevas escuelas modelo y procesos de licitación que, de concretarse, representarían inversiones superiores a $134 millones en adjudicaciones y otros $170 millones adicionales en proyectos previstos.

Actualmente se ejecutan cuatro obras, entre ellas dos escuelas modelo en Panamá Oeste: Puerto del Mar, con un 7% de avance en movimiento de tierra, y Hacienda Santa Cecilia, con un 15% de ejecución, donde ya se levantan columnas tras completar fundaciones y la losa de nivel cero. Ambas están previstas para su entrega en abril de 2027. También se otorgó la orden de proceder a la escuela de Catar, mientras que proyectos como Tobove (Comarca), el IPT Leonila Pinzón de Grimaldo (Coclé) y Justo Abel Castillo (Chiriquí) —este último licitado en siete ocasiones entre administraciones— están en trámite ante la Contraloría por un monto cercano a $16 millones.

Escuela José Agustín Arango

Según la directora del centro educativo José Agustín Arango, Claribel Cedeño, los trabajos se realizaron en tiempo récord y permitirán recibir a la comunidad educativa en mejores condiciones.

La funcionaria explicó que el plantel presentaba un marcado deterioro, con techos perforados, filtraciones de agua y múltiples deficiencias estructurales que afectaban el desarrollo normal de las clases, debido a que la infraestructura supera los 75 años de antigüedad.

Actualmente, el plantel cuenta con una matrícula de 580 estudiantes en ambos turnos y proyecta ampliar su capacidad para recibir al menos 150 alumnos adicionales. La escuela dispone ahora de 20 espacios, entre aulas regulares, laboratorios, salón de informática y salón de necesidades especiales. La comunidad educativa está conformada por 35 docentes y 10 administrativos.

La directora subrayó que el mantenimiento será una tarea compartida entre padres, estudiantes y personal del colegio, con el objetivo de preservar las nuevas instalaciones. Para ello, podrá contar con el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), que asciende a $28 mil para atender necesidades prioritarias.

Adicionalmente, la Dirección de Mantenimiento avanza con trabajos en más de 800 centros educativos distintos con apoyo de otras instituciones, que se han sumado a las labores en diversos planteles mediante intervenciones que incluyen pintura de áreas interiores y exteriores, así como jornadas de limpieza general de paredes, pasillos, pisos, cunetas y otras estructuras escolares.