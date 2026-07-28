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    Día feriado

    Centros educativos y oficinas públicas cerrarán por aniversario del distrito de San Miguelito

    Este 30 de julio será día feriado en el distrito de San Miguelito con motivo de su 56.º aniversario, por lo que los centros educativos y las oficinas públicas suspenderán la atención al público.

    Yaritza Mojica
    Centros educativos y oficinas públicas cerrarán por aniversario del distrito de San Miguelito

    Este 30 de julio será día feriado en el distrito de San Miguelito con motivo del 56.º aniversario de su fundación, por lo que los centros educativos y las oficinas públicas nacionales y municipales ubicados en esta jurisdicción permanecerán cerrados.

    +info

    Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado

    La medida aplica a las instituciones del Estado que operan dentro del distrito, las cuales reanudarán sus servicios el 31 de julio, salvo aquellas dependencias que, por la naturaleza de sus funciones, deban mantener la atención al público.

    El feriado conmemora la creación del distrito de San Miguelito mediante el Decreto Ejecutivo N.° 258, del 30 de julio de 1970, fecha que cada año es reconocida como día de descanso obligatorio dentro de esta jurisdicción.

    Las autoridades recomendaron a la población adelantar los trámites que requieran atención presencial, ya que las oficinas públicas permanecerán cerradas durante la jornada festiva.

    Entidades como el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) también informaron que su agencia en San Miguelito suspenderá la atención durante ese día.

    Como parte de las actividades conmemorativas, la Alcaldía de San Miguelito celebrará el aniversario del distrito con un desfile el próximo 1 de agosto. La actividad iniciará a las 2:00 p. m. en las calles de Paraíso y contará con la participación de delegaciones estudiantiles y bandas de música.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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