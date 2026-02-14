Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó en su página web el listado oficial del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) para aquellos jubilados y pensionados que aún no han retirado este derecho económico, correspondiente a pagos retenidos de salarios entre los años 1972 y 1983.

Según el MEF, este documento —que representa la devolución de la segunda partida del décimo tercer mes que no fue pagada durante décadas— está dirigido a beneficiarios, jubilados, pensionados, herederos y familiares que aún no han retirado su certificado. Sin embargo, solo podrán cobrar el beneficio quienes figuren en el listado oficial publicado por la entidad.

Se estima que más de 50 mil beneficiarios no han retirado sus cheques. Este cálculo se basa en que el documento con la lista oficial supera las 750 páginas.

Las personas pueden verificar si están incluidas ingresando a la página oficial www.mef.gob.pa y siguiendo estos pasos:

Diríjase al menú “Documentos”. Seleccione la opción “Otros”. Haga clic en “Listado de Cepadem” y descargue el archivo con los beneficiarios. Busque su nombre o número de cédula para verificar si aparece en el listado. Si está incluido, llame al teléfono 506-6100 para solicitar una cita. Agende la fecha para retirar su cheque del Cepadem.

En caso de que el beneficiario directo o titular del Cepadem haya fallecido sin retirar su cheque, el beneficio no se pierde. Este puede ser reclamado por herederos legales, como cónyuges sobrevivientes o familiares que demuestren derecho hereditario, siempre que presenten los documentos requeridos para acreditar su condición.

Advertencias y recomendaciones

El MEF recomendó a la población verificar primero si figura en el listado antes de acudir a realizar trámites, a fin de evitar filas innecesarias y confusiones durante el proceso de retiro del cheque.

Este proceso forma parte del cumplimiento de una obligación del Estado panameño para devolver derechos laborales históricos a miles de trabajadores y sus familias, afectados por la retención de pagos durante más de cuatro décadas.