Cepanim 2026: MEF inicia impresión de certificados y avanza proceso de registro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 240 mil beneficiarios ya se han registrado en la plataforma digital de los Cepanim, según informó el MEF. La cifra representa más del 50 % de los beneficiarios estimados a nivel nacional.

El proceso de registro para los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) continúa avanzando en todo el país, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informara que más de 240 mil beneficiarios ya se han inscrito en la plataforma digital habilitada para este trámite.

Según datos oficiales, esta cifra representa más del 50% de los más de 400 mil beneficiarios estimados, lo que refleja una amplia participación ciudadana durante esta etapa del proceso.

El MEF también confirmó que ya inició la impresión de los certificados Cepanim y adelantó que la entrega podría comenzar a partir del mes de junio, una vez se coordinen las citas correspondientes con cada beneficiario.

El cálculo de los Cepanim se basa en el monto retenido de la segunda partida del décimo tercer mes, aplicando un interés simple anual del 3 % durante 34 años.

La institución mantiene habilitados espacios de atención presencial para asistir a las personas que presenten dificultades técnicas o inconvenientes durante el registro en línea.

Asimismo, el MEF explicó que el cálculo de los Cepanim se realiza tomando como base el monto retenido correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes, aplicando un interés simple anual del 3% durante 34 años, comprendidos entre 1983 y la entrada en vigencia de la Ley 15 de 2017.

Los certificados serán emitidos en cuatro periodos históricos: 1972-1974, 1975-1977, 1978-1980 y 1981-1983, por lo que algunos beneficiarios podrían recibir hasta cuatro certificados distintos, dependiendo de sus años cotizados.