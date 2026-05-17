Panamá, 17 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ECONOMÍA

    Cepanim 2026: MEF inicia impresión de certificados y avanza proceso de registro

    Más de 240 mil beneficiarios ya se han registrado en la plataforma digital de los Cepanim, según informó el MEF. La cifra representa más del 50 % de los beneficiarios estimados a nivel nacional.

    Aleida Samaniego C.
    Cepanim 2026: MEF inicia impresión de certificados y avanza proceso de registro
    La institución mantiene habilitados espacios de atención presencial para asistir a las personas que presenten dificultades técnicas o inconvenientes durante el registro en línea. Foto/Inteligencia Artificial

    El proceso de registro para los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) continúa avanzando en todo el país, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informara que más de 240 mil beneficiarios ya se han inscrito en la plataforma digital habilitada para este trámite.

    +info

    Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiarioGobierno reglamenta entrega de Cepanim y define calendario de pagos hasta 2032

    Según datos oficiales, esta cifra representa más del 50% de los más de 400 mil beneficiarios estimados, lo que refleja una amplia participación ciudadana durante esta etapa del proceso.

    El MEF también confirmó que ya inició la impresión de los certificados Cepanim y adelantó que la entrega podría comenzar a partir del mes de junio, una vez se coordinen las citas correspondientes con cada beneficiario.

    Cepanim 2026: MEF inicia impresión de certificados y avanza proceso de registro
    El cálculo de los Cepanim se basa en el monto retenido de la segunda partida del décimo tercer mes, aplicando un interés simple anual del 3 % durante 34 años.

    La institución mantiene habilitados espacios de atención presencial para asistir a las personas que presenten dificultades técnicas o inconvenientes durante el registro en línea.

    Asimismo, el MEF explicó que el cálculo de los Cepanim se realiza tomando como base el monto retenido correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes, aplicando un interés simple anual del 3% durante 34 años, comprendidos entre 1983 y la entrada en vigencia de la Ley 15 de 2017.

    Los certificados serán emitidos en cuatro periodos históricos: 1972-1974, 1975-1977, 1978-1980 y 1981-1983, por lo que algunos beneficiarios podrían recibir hasta cuatro certificados distintos, dependiendo de sus años cotizados.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más
    • Aprueban $7.5 millones para indemnizar a consorcio del fallido nuevo Oncológico. Leer más
    • Camiones cisterna: contratos del Idaan por $7.3 millones salpican a figuras cercanas a Realizando Metas. Leer más
    • Combustibles volverán a aumentar a partir del 15 de mayo. Leer más
    • Presidenta de Costa Rica eleva el tono del conflicto comercial con Panamá y lo traslada a Cancillería. Leer más
    • Panamá aprueba ley para reemplazar soda por agua sin costo adicional en combos. Leer más