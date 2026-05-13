Panamá, 13 de mayo del 2026

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    ECONOMÍA

    Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario

    Los Cepanim está previsto que comiencen a entregarse el próximo mes de junio. No obstante, el calendario de pagos establece desembolsos escalonados entre 2029 y 2032.

    Aleida Samaniego C.
    Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario
    Adulto mayor revisa la plataforma Cepanim desde su casa para completar su trámite. Archivo

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el valor de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) no será una cifra fija para todos los beneficiarios, sino que dependerá de una fórmula matemática basada en el tiempo trabajado y en los aportes realizados por cada persona.

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    Gobierno reglamenta entrega de Cepanim y define calendario de pagos hasta 2032Cepanim supera los 205 mil beneficiarios registrados en la plataforma del MEF

    El cálculo toma en cuenta el monto retenido de la segunda partida del décimo tercer mes, utilizando las cuotas reportadas a la Caja de Seguro Social (CSS) entre abril y agosto de cada año laborado.

    Así lo establece el Decreto Ejecutivo No. 19 del 23 de abril de 2026, publicado en la Gaceta Oficial, que reglamenta la Ley 506 del 15 de enero de 2026.

    Para determinar el valor de cada certificado, se toma como base el monto retenido de la segunda partida del décimo tercer mes, considerando las cuotas registradas entre abril y agosto de cada año trabajado. A esa suma se le aplica un interés simple anual del 3 % durante 34 años, comprendidos entre 1983 y la entrada en vigencia de la Ley 15 de 2017.

    Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario

    División por períodos históricos

    El MEF detalló que los beneficiarios podrían recibir hasta cuatro certificados distintos, dependiendo de los años en que hayan cotizado. El sistema está dividido en los siguientes períodos históricos:

    • 1972–1974

    • 1975–1977

    • 1978–1980

    • 1981–1983

    De esta manera, cada beneficiario recibirá un cálculo individual basado en el tiempo cotizado y en los aportes reportados ante la CSS.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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