Cepanim: ¿cuándo iniciará entrega a herederos de beneficiarios fallecidos?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entrega de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) a los herederos de beneficiarios fallecidos comenzará entre octubre y noviembre de 2026, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La subsecretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, explicó que la institución mantiene como prioridad avanzar con la entrega de los certificados a los beneficiarios vivos inscritos en el programa, quienes representan la mayoría de las personas registradas.

Amado indicó que, de un universo superior a los 420 mil potenciales beneficiarios, cerca de 300 mil completaron el proceso de registro, de los cuales aproximadamente 210 mil corresponden a trabajadores vivos.

Según la funcionaria, el objetivo del MEF es alcanzar entre un 60% y 70% de atención de este grupo antes de iniciar la convocatoria para los herederos de beneficiarios fallecidos.

“Iniciaremos con las citas para los herederos alrededor de octubre o noviembre, es decir, hacia finales de año”, señaló Amado, al explicar que esta es una de las consultas más frecuentes durante las jornadas de orientación sobre el programa.

El MEF informó que la prioridad es la entrega a los beneficiarios vivos. Foto/Archivo

MEF ha entregado 55 mil certificados

Hasta la fecha, el MEF informó que entre el 15 de junio y el 3 de julio ha entregado 55 mil certificados a unos 19 mil beneficiarios, por un monto total de $16.6 millones.

La entrega de estos certificados se desarrolla luego de la apertura del proceso para trabajadores inscritos en el programa, que busca reconocer pagos relacionados con intereses por mora.

El anuncio sobre los herederos ocurrió en medio de las quejas presentadas por beneficiarios durante las últimas semanas, quienes denunciaron largas filas y problemas de organización en los centros de entrega, especialmente en Megapolis.

Ante estos reclamos, el MEF atribuyó parte de las aglomeraciones a ciudadanos que acudieron sin cita previa, reprogramaciones de personas que no asistieron durante la primera semana de atención y la presencia de varios acompañantes por cada beneficiario.

La institución reiteró el llamado a los ciudadanos a verificar previamente su cita en la plataforma oficial y acudir únicamente en la fecha asignada para evitar retrasos.