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    Economía y Finanzas

    Cepanim: estas son las sucursales del Banco Nacional habilitadas para la negociación

    Los beneficiarios del Cepanim deben retirar primero sus documentos en los centros establecidos por el MEF para continuar con el trámite.

    Aleida Samaniego C.
    Cepanim: estas son las sucursales del Banco Nacional habilitadas para la negociación
    Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim). Foto/Archivo

    El Banco Nacional amplió los puntos de atención habilitados para la negociación de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), con sucursales disponibles en distintas provincias del país para que los beneficiarios puedan realizar este trámite.

    +info

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    En la primera fase del proceso se habían habilitado cinco sucursales en la provincia de Panamá; sin embargo, la lista actual incluye nuevos centros de atención y ya no contempla la sucursal de San Fernando.

    Los beneficiarios que hayan retirado sus documentos en los centros establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podrán acudir a las sucursales autorizadas para continuar con el proceso de negociación de sus certificados.

    Las sucursales habilitadas son las siguientes:

    Panamá:

    • La Exposición

    • Plaza Edison

    • Transístmica

    • Calidonia

    • Chanis

    • Las Cumbres

    • Pedregal

    • Belén

    • Chepo

    • Tortí

    Colón:

    • Sabanitas

    • 4 Altos

    • Costa Abajo

    Darién:

    • Meteí

    • La Palma

    Coclé:

    • Penonomé centro

    • La Pintada

    • Natá

    • Antón

    • Río Hato

    • El Valle

    Azuero:

    • La Arena

    • Pesé

    • Los Pozos

    • La Villa de Los Santos

    • Pedasí

    • Macaracas

    • Ocú

    Panamá Oeste:

    • La Chorrera (Plaza OnDGo)

    • La Chorrera (Plaza Libertador)

    • San Carlos

    Chiriquí:

    • Doleguita

    • Boquerón

    • Dolega

    • Gualaca

    • Alanje

    • Volcán

    • Río Sereno

    • San Félix

    • Boquete

    Bocas del Toro:

    • Changuinola

    • Almirante

    • Bocas del Toro (Isla Colón)

    • Chiriquí Grande

    Veraguas:

    • Plaza Banconal

    • Soná

    • San Francisco de La Montaña

    • Mariato

    • Cañazas

    El Banco Nacional recordó a los beneficiarios que deben contar con la documentación entregada por el MEF antes de acudir a las sucursales habilitadas. La entidad recomendó verificar los requisitos del trámite para agilizar la atención y evitar inconvenientes.

    Los Cepanim corresponden al mecanismo establecido para reconocer los intereses generados por pagos atrasados a proveedores del Estado. La negociación permite a los beneficiarios disponer de estos certificados bajo las condiciones financieras definidas por la entidad bancaria.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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