Cepanim: estas son las sucursales del Banco Nacional habilitadas para la negociación

El Banco Nacional amplió los puntos de atención habilitados para la negociación de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), con sucursales disponibles en distintas provincias del país para que los beneficiarios puedan realizar este trámite.
En la primera fase del proceso se habían habilitado cinco sucursales en la provincia de Panamá; sin embargo, la lista actual incluye nuevos centros de atención y ya no contempla la sucursal de San Fernando.
Los beneficiarios que hayan retirado sus documentos en los centros establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podrán acudir a las sucursales autorizadas para continuar con el proceso de negociación de sus certificados.
Las sucursales habilitadas son las siguientes:
Panamá:
La Exposición
Plaza Edison
Transístmica
Calidonia
Chanis
Las Cumbres
Pedregal
Belén
Chepo
Tortí
Colón:
Sabanitas
4 Altos
Costa Abajo
Darién:
Meteí
La Palma
Coclé:
Penonomé centro
La Pintada
Natá
Antón
Río Hato
El Valle
Azuero:
La Arena
Pesé
Los Pozos
La Villa de Los Santos
Pedasí
Macaracas
Ocú
Panamá Oeste:
La Chorrera (Plaza OnDGo)
La Chorrera (Plaza Libertador)
San Carlos
Chiriquí:
Doleguita
Boquerón
Dolega
Gualaca
Alanje
Volcán
Río Sereno
San Félix
Boquete
Bocas del Toro:
Changuinola
Almirante
Bocas del Toro (Isla Colón)
Chiriquí Grande
Veraguas:
Plaza Banconal
Soná
San Francisco de La Montaña
Mariato
Cañazas
El Banco Nacional recordó a los beneficiarios que deben contar con la documentación entregada por el MEF antes de acudir a las sucursales habilitadas. La entidad recomendó verificar los requisitos del trámite para agilizar la atención y evitar inconvenientes.
Los Cepanim corresponden al mecanismo establecido para reconocer los intereses generados por pagos atrasados a proveedores del Estado. La negociación permite a los beneficiarios disponer de estos certificados bajo las condiciones financieras definidas por la entidad bancaria.