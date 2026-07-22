Cepanim: estas son las sucursales del Banco Nacional habilitadas para la negociación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los beneficiarios del Cepanim deben retirar primero sus documentos en los centros establecidos por el MEF para continuar con el trámite.

El Banco Nacional amplió los puntos de atención habilitados para la negociación de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), con sucursales disponibles en distintas provincias del país para que los beneficiarios puedan realizar este trámite.

En la primera fase del proceso se habían habilitado cinco sucursales en la provincia de Panamá; sin embargo, la lista actual incluye nuevos centros de atención y ya no contempla la sucursal de San Fernando.

Los beneficiarios que hayan retirado sus documentos en los centros establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podrán acudir a las sucursales autorizadas para continuar con el proceso de negociación de sus certificados.

Las sucursales habilitadas son las siguientes:

Panamá:

La Exposición

Plaza Edison

Transístmica

Calidonia

Chanis

Las Cumbres

Pedregal

Belén

Chepo

Tortí

Colón:

Sabanitas

4 Altos

Costa Abajo

Darién:

Meteí

La Palma

Coclé:

Penonomé centro

La Pintada

Natá

Antón

Río Hato

El Valle

Azuero:

La Arena

Pesé

Los Pozos

La Villa de Los Santos

Pedasí

Macaracas

Ocú

Panamá Oeste:

La Chorrera (Plaza OnDGo)

La Chorrera (Plaza Libertador)

San Carlos

Chiriquí:

Doleguita

Boquerón

Dolega

Gualaca

Alanje

Volcán

Río Sereno

San Félix

Boquete

Bocas del Toro:

Changuinola

Almirante

Bocas del Toro (Isla Colón)

Chiriquí Grande

Veraguas:

Plaza Banconal

Soná

San Francisco de La Montaña

Mariato

Cañazas

El Banco Nacional recordó a los beneficiarios que deben contar con la documentación entregada por el MEF antes de acudir a las sucursales habilitadas. La entidad recomendó verificar los requisitos del trámite para agilizar la atención y evitar inconvenientes.

Los Cepanim corresponden al mecanismo establecido para reconocer los intereses generados por pagos atrasados a proveedores del Estado. La negociación permite a los beneficiarios disponer de estos certificados bajo las condiciones financieras definidas por la entidad bancaria.