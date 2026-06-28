Cepanim: estos son los pasos para el cobro de los beneficiarios encamados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El MEF informó que los beneficiarios encamados podrán cobrar los Cepanim mediante un familiar o representante legal autorizado, como parte del proceso de reprogramación.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó el procedimiento que deben seguir los beneficiarios encamados para el cobro de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), en medio del proceso de reprogramación que desarrolla la entidad.

La institución explicó que, en estos casos, el trámite podrá ser realizado por un familiar o un representante legal, siempre que esté debidamente autorizado y presente la documentación requerida.

El procedimiento establecido por el MEF contempla tres pasos:

Paso 1: Asignación de cita. El familiar o representante autorizado deberá acudir en la fecha y hora asignadas originalmente al jubilado beneficiario.

Paso 2: Presentación de documentos. Se deberá entregar un poder notariado junto con los documentos de identificación correspondientes para validar el trámite.

Paso 3: Retiro del certificado. Una vez que el personal de la entidad haya verificado la documentación presentada, se procederá con la entrega del Cepanim.

Si tienes en casa a un familiar encamado y te preguntas cómo retirar su CEPANIM, no te preocupes, puedes retirarlo con un poder notariado en la fecha y hora asignada. pic.twitter.com/4y8Ako04bd — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 26, 2026

El MEF detalló que, en la provincia de Panamá, la entrega de los certificados se realiza en el Megapolis Convention Center.

En las provincias del interior del país, el proceso se desarrolla en las sedes regionales de la entidad. La institución aclaró que, en el caso de Panamá Oeste, los beneficiarios deberán acudir al Salón Ejecutivo Víctor Young, ubicado en los terrenos de la Feria de La Chorrera.

La medida forma parte del proceso de reprogramación impulsado por el MEF para facilitar la entrega de los Cepanim y garantizar el acceso a este beneficio para personas con limitaciones de movilidad.