Panamá, 29 de junio del 2026
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    ECONOMÍA

    Cepanim, MEF confirma reprogramación automática de citas sin nuevo registro

    El MEF confirmó la reprogramación automática de citas del Cepanim para los beneficiarios que no pudieron asistir, sin necesidad de nuevo registro.

    Aleida Samaniego C.
    Cepanim, MEF confirma reprogramación automática de citas sin nuevo registro
    La entrega de los Cepanim comenzaron el pasado 15 de junio. Foto/Archivo

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que está realizando una reprogramación automática de las citas correspondientes al proceso de entrega del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), dirigido a los beneficiarios que no pudieron asistir en la fecha asignada.

    La entidad aclaró que las personas afectadas no necesitan realizar un nuevo registro, ya que el sistema se encargará de asignar de forma automática una nueva fecha y hora para el retiro del documento, con el fin de garantizar la continuidad del proceso sin trámites adicionales.

    El MEF explicó que esta medida busca facilitar el acceso de los beneficiarios al certificado y evitar la saturación en los puntos de atención, optimizando la organización del cronograma de entrega previsto para este año.

    Para conocer la nueva cita del Cepanim, los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los canales oficiales del MEF. Entre ellos se encuentra la plataforma digital del programa, donde podrán verificar el estado actualizado de su cita y consultar la nueva fecha asignada.

    Asimismo, el ministerio indicó que los usuarios recibirán notificaciones a través del correo electrónico registrado durante el proceso de inscripción, por lo que se recomienda revisar constantemente la bandeja de entrada, así como las carpetas de spam o correo no deseado.

    De igual forma, el MEF señaló que las redes sociales oficiales de la institución serán utilizadas para publicar actualizaciones, anuncios y cualquier ajuste relacionado con el proceso de entrega del Cepanim.

    La entidad reiteró que es importante que los ciudadanos se mantengan informados únicamente a través de los canales oficiales, con el fin de evitar confusiones o desinformación sobre el trámite.

    Con esta reprogramación automática, el MEF busca garantizar que todos los beneficiarios puedan completar el proceso de retiro del certificado de manera ordenada, sin necesidad de repetir registros ni realizar gestiones adicionales.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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