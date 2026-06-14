Cepanim: MEF comenzará la entrega de certificados; consulte cuándo retirarlo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entrega de los Cepanim comenzará este 15 de junio. Consulte quiénes pueden retirar el certificado, cómo verificar su cita y qué procedimiento seguir si no puede asistir en la fecha asignada.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará este lunes 15 de junio la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) a jubilados y pensionados beneficiarios del programa, por lo que la entidad exhortó a los usuarios a verificar si cuentan con una cita asignada antes de acudir al punto de distribución.

La entrega se realizará en el centro comercial Megapolis, antiguo Multicentro, en la ciudad de Panamá, y estará dirigida exclusivamente a las personas que hayan sido previamente citadas por el MEF.

De acuerdo con el cronograma oficial, los beneficiarios residentes en la provincia de Panamá comenzarán a ser atendidos a partir del 15 de junio, mientras que para el resto de las provincias el proceso iniciará desde el 22 de junio.

La atención se brindará de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante esta primera fase, la entrega estará enfocada en los beneficiarios vivos registrados en el programa.

El MEF estima atender aproximadamente 2,000 personas por día, lo que representa más de 10,000 beneficiarios por semana. Las jornadas continuarán hasta completar la entrega a todos los jubilados y pensionados inscritos en la plataforma oficial.

¿Cómo saber si le corresponde retirar el Cepanim?

Las autoridades reiteraron que únicamente podrán ingresar al centro de entrega quienes cuenten con una cita previamente asignada.

Por ello, recomendaron a los beneficiarios que aún no han sido convocados mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y evitar acudir al Megapolis sin una citación confirmada.

Para verificar el estado del trámite, los beneficiarios deben ingresar al portal oficial del programa Cepanim con su usuario y contraseña registrados. Luego, deben seleccionar la opción “Ver mis solicitudes”, donde podrán consultar el estado actualizado del proceso.

Si el certificado ya se encuentra disponible, el sistema mostrará automáticamente la fecha, hora y lugar asignados para el retiro. Además, el beneficiario recibirá una notificación mediante el correo electrónico registrado en la plataforma.

¿Qué ocurre si pierde la cita?

El MEF aclaró que quienes no asistan en la fecha y hora asignadas no podrán retirar inmediatamente el certificado. En estos casos, deberán esperar una nueva comunicación oficial para conocer el procedimiento de reprogramación y la asignación de otra cita.

¿Qué es el Cepanim?

Es un documento con valor económico que puede ser negociado y transferido. Entre sus usos figura como garantía ante obligaciones bancarias con el Estado, para el pago de deudas hipotecarias y morosas reconocidas en instituciones autorizadas, como garantía judicial y como medio de pago en comercios que acepten este mecanismo.

Según las disposiciones vigentes, el certificado es no gravable y no embargable.