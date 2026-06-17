Cepanim: MEF no atenderá a beneficiarios sin cita y pide verificar el día asignado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que no atenderá a los beneficiarios que acudan sin cita previa para la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), por lo que hizo un llamado a verificar con anticipación el día asignado a través de la plataforma oficial del programa.

La secretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, explicó en Telemetro Reporta que el proceso de entrega se desarrolla bajo un sistema de atención programada, diseñado para garantizar el orden, evitar aglomeraciones y agilizar la atención de miles de beneficiarios en todo el país.

De acuerdo con la funcionaria, la institución ha establecido una capacidad de atención de aproximadamente 2,000 personas por día en la provincia de Panamá, como parte de un operativo que busca entregar alrededor de 75 mil certificados en las próximas semanas.

Amado subrayó que los beneficiarios deben ingresar a la plataforma digital donde realizaron su registro para verificar si cuentan con una cita confirmada. Además, explicó que el sistema fue optimizado, sustituyendo el mecanismo de llamadas telefónicas por notificaciones digitales y correos electrónicos.

La institución ha establecido una capacidad de atención de aproximadamente 2,000 personas por día. Foto/Elysée Fernández

Uno de los elementos que ha generado dudas entre los usuarios es el cintillo rojo que aparece en la plataforma. Este indicador significa que la cita aún se encuentra en proceso, por lo que el beneficiario no debe acudir al punto de entrega.

“Si usted encuentra un cintillo rojo que indica que su cita está en progreso o en proceso significa que aún no está listo para ir a Multicentro a retirar su certificado”, señaló.

Asimismo, la entidad reiteró que el Cepanim no es un cheque ni un pago en efectivo directo, sino un certificado negociable que puede ser transferido, está exento de impuestos y no es embargable.

El MEF pidió a los beneficiarios consultar únicamente los canales oficiales para evitar confusiones y asegurar un proceso de entrega ordenado, ágil y sin contratiempos.