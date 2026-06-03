Panamá, 03 de junio del 2026
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    ECONOMÍA

    Cepanim: pago comenzará en 2029 y registro ya supera las 268,000 personas

    Aleida Samaniego C.
    Cepanim: pago comenzará en 2029 y registro ya supera las 268,000 personas
    El pago de los Cepanim será por periodos: inicia el 15 de octubre de 2029 (1972–1974), seguido de 2030, 2031 y 2032 hasta completar los periodos establecidos. Foto/iStock

    El desembolso de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) comenzará el 15 de octubre de 2029. En tanto, el proceso de registro ya supera las 268,000 personas, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

    El MEF oficializó la reglamentación de la Ley 506 del 15 de enero de 2026, que establece el pago de los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes y crea los Cepanim.

    La medida fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 19 de abril de 2026, publicado en la Gaceta Oficial, el cual regula la emisión, entrega y redención de estos certificados.

    De acuerdo con el MEF, al 1 de junio de 2026 se habían inscrito 268,874 personas en el proceso, lo que representa un avance del 65.1% de la meta establecida.

    Del total registrado, 191,699 son beneficiarios vivos, mientras que 77,175 corresponden a sobrevivientes de personas fallecidas, quienes también tienen derecho al reconocimiento económico.

    El decreto establece al Banco Nacional de Panamá como agente pagador y fija un cronograma de redención por periodos.

    Para los años 1972–1974, el pago será el 15 de octubre de 2029; para 1975–1977, el 15 de octubre de 2030; para 1978–1980, el 15 de octubre de 2031; y para 1981–1983, el 15 de octubre de 2032.

    La reglamentación también permite que los Cepanim puedan ser negociados antes de su vencimiento. Además, las ganancias derivadas de su venta estarán exentas del pago de impuestos nacionales, según lo establecido en el decreto.

    El MEF será la entidad encargada de coordinar el proceso, incluyendo la validación de beneficiarios y la emisión de los certificados.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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