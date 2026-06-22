Panamá, 22 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ECONOMÍA

    Cepanim se extiende al resto del país este 22 de junio: así puede verificar su cita

    Aleida Samaniego C.
    Cepanim se extiende al resto del país este 22 de junio: así puede verificar su cita
    Entrega de CEPANIM. Foto/Elysée Fernández

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el proceso de entrega del Certificado de Pago Negociable por Interés de Mora (Cepanim), que inició el pasado 15 de junio en la ciudad de Panamá, se extenderá al resto del país y a la comarca Ngäbe Buglé a partir de este 22 de junio de 2026.

    Actualmente, la atención se realiza en el Centro de Convenciones Megápolis mediante citas programadas para los beneficiarios de la provincia de Panamá. Sin embargo, desde este lunes el proceso se ampliará a las demás provincias a través de los puntos habilitados por el ministerio.

    La entidad explicó que los beneficiarios deben verificar previamente si tienen una cita asignada ingresando al portal oficial del Cepanim. Allí podrán iniciar sesión con el número enviado al correo electrónico registrado y consultar el estado del trámite.

    Una vez asignada la cita, el sistema mostrará la fecha, hora y mesa de atención correspondientes. Si la información aún no aparece, significa que el trámite continúa en proceso de validación.

    El MEF detalló que, en Bocas del Toro, la entrega se realizará en la oficina regional de Changuinola, ubicada en el edificio Demetrio Guerra (Switch 4). En Coclé, los beneficiarios deberán acudir a la oficina regional de Penonomé, ubicada en el edificio del antiguo Global Bank.

    En Colón, el punto habilitado será la oficina regional ubicada en el Templo Masónico; mientras que, en Chiriquí, el proceso se desarrollará en la oficina regional de David, ubicada en el edificio de la Gobernación.

    En Darién, los certificados serán entregados en la oficina regional de La Palma, ubicada en la Villa Gubernamental. Los beneficiarios de Herrera deberán acudir a la oficina regional de Chitré, en el edificio del Consejo Provincial. En Los Santos, la atención se realizará en la oficina regional de Las Tablas, ubicada en el edificio Francisco Villarreal.

    En Panamá Oeste, el retiro se efectuará en la Feria de La Chorrera, específicamente en el Salón Ejecutivo Víctor Young. Por su parte, en Veraguas, los beneficiarios podrán acudir a la oficina regional del MEF en Santiago, ubicada en Plaza España.

    Para la comarca Ngäbe Buglé, la atención se realizará en la oficina regional del MEF en San Félix, frente al Parque de las Madres.

    Cepanim se extiende al resto del país este 22 de junio: así puede verificar su cita

    Las autoridades recomendaron a los beneficiarios acudir únicamente en la fecha y hora asignadas, con el fin de evitar aglomeraciones y agilizar el proceso de entrega.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    Última Hora

    • 05:06 El Minsa concede contrato millonario a la que fue empresa del ministro Boyd Leer más
    • 05:05 Panamá abre las puertas a una conversación hemisférica sobre democracia y poder Leer más
    • 05:03 Coiba, minería y arrecifes: El giro del discurso ambiental de Juan Carlos Navarro  Leer más
    • 05:02 Panamá tiene cada vez menos niños: nacimientos caen más de 17 mil en seis años Leer más
    • 05:01 Tal cual Leer más
    • 05:01 Cepanim se extiende al resto del país este 22 de junio: así puede verificar su cita Leer más
    • 05:01 OEA, Gobierno y empresarios llaman a atraer inversión y generar empleo desde Panamá Leer más
    • 05:00 Adolescentes, más conectados pero más vulnerables Leer más
    • 05:00 Hoy por Hoy: El diálogo que se espera Leer más
    • 05:00 Formalizar emprendedores, una apuesta frente al desempleo en Panamá Leer más