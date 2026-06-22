Cepanim se extiende al resto del país este 22 de junio: así puede verificar su cita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el proceso de entrega del Certificado de Pago Negociable por Interés de Mora (Cepanim), que inició el pasado 15 de junio en la ciudad de Panamá, se extenderá al resto del país y a la comarca Ngäbe Buglé a partir de este 22 de junio de 2026.

Actualmente, la atención se realiza en el Centro de Convenciones Megápolis mediante citas programadas para los beneficiarios de la provincia de Panamá. Sin embargo, desde este lunes el proceso se ampliará a las demás provincias a través de los puntos habilitados por el ministerio.

La entidad explicó que los beneficiarios deben verificar previamente si tienen una cita asignada ingresando al portal oficial del Cepanim. Allí podrán iniciar sesión con el número enviado al correo electrónico registrado y consultar el estado del trámite.

Una vez asignada la cita, el sistema mostrará la fecha, hora y mesa de atención correspondientes. Si la información aún no aparece, significa que el trámite continúa en proceso de validación.

¿Ya verificaste el estado de tu solicitud de CEPANIM?

Recuerda que mantenerte al tanto de tu trámite es muy sencillo. Una vez que tu cita sea asignada por el sistema, podrás visualizar todos los detalles importantes para tu atención:

•Fecha

•Hora

•Mesa de atención



No lo… pic.twitter.com/iN2hm5NQ7d — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 18, 2026

El MEF detalló que, en Bocas del Toro, la entrega se realizará en la oficina regional de Changuinola, ubicada en el edificio Demetrio Guerra (Switch 4). En Coclé, los beneficiarios deberán acudir a la oficina regional de Penonomé, ubicada en el edificio del antiguo Global Bank.

En Colón, el punto habilitado será la oficina regional ubicada en el Templo Masónico; mientras que, en Chiriquí, el proceso se desarrollará en la oficina regional de David, ubicada en el edificio de la Gobernación.

En Darién, los certificados serán entregados en la oficina regional de La Palma, ubicada en la Villa Gubernamental. Los beneficiarios de Herrera deberán acudir a la oficina regional de Chitré, en el edificio del Consejo Provincial. En Los Santos, la atención se realizará en la oficina regional de Las Tablas, ubicada en el edificio Francisco Villarreal.

En Panamá Oeste, el retiro se efectuará en la Feria de La Chorrera, específicamente en el Salón Ejecutivo Víctor Young. Por su parte, en Veraguas, los beneficiarios podrán acudir a la oficina regional del MEF en Santiago, ubicada en Plaza España.

Para la comarca Ngäbe Buglé, la atención se realizará en la oficina regional del MEF en San Félix, frente al Parque de las Madres.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios acudir únicamente en la fecha y hora asignadas, con el fin de evitar aglomeraciones y agilizar el proceso de entrega.