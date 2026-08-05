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    ORDEN DE PROCEDER

    Cerro Patacón tendrá nueva tina para recibir 5 millones de toneladas de basura

    La AAUD entregó la orden de proceder al Consorcio Patacón, para la construcción de una tina de vertido en el relleno sanitario de Cerro Patacón por $4.5 millones.

    Yaritza Mojica
    Cerro Patacón tendrá nueva tina para recibir 5 millones de toneladas de basura
    En cerro Patacón ingresan diariamente entre 2,000 y 3,000 toneladas de basura, lo que representa cerca de 70,000 toneladas mensuales de desechos provenientes de los distritos de Panamá y San Miguelito.. LP Elysée Fernández

    La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) entregó la orden de proceder para el proyecto “Diseño y Construcción de una Tina de Vertido en el Relleno Sanitario de cerro Patacón”, una obra que representa una inversión de $4,499,999.88.

    +info

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    Con la construcción de la tina de vertido se busca aumentar la capacidad de disposición de residuos y recibir aproximadamente 5 millones de toneladas de desechos durante los próximos cinco años.

    La tina de vertido es el área del relleno sanitario donde los camiones descargan los residuos para su disposición final. La nueva infraestructura permitirá agilizar ese proceso y reducir los tiempos de espera.

    El proyecto busca fortalecer la gestión de los residuos sólidos que generan los distritos de Panamá y San Miguelito, además de optimizar la operación del principal relleno sanitario del país.

    El administrador general de la AAUD, Ovil Moreno, explicó que la nueva infraestructura reducirá los tiempos de descarga de los camiones recolectores, disminuirá las filas de espera, mejorará las condiciones de seguridad para el personal y permitirá un mejor aprovechamiento del relleno sanitario.

    “La tina de vertido nos permitirá agilizar el tiempo de disposición y descarga de los camiones, disminuir las filas, mejorar las condiciones de seguridad para nuestro personal y optimizar el uso del Relleno Sanitario de Cerro Patacón. Es un paso firme hacia una ciudad más limpia y eficiente”, afirmó Moreno.

    La obra corresponde al Contrato No. 001-2026, adjudicado al Consorcio Patacón, integrado por las empresas Inversiones FJ, S.A., Serviequipos Construction Company, S.A., e Industriales PC, S.A. El contrato fue refrendado el 14 de julio de 2026.

    Los trabajos iniciaron ayer 4 de agosto de 2026 y tendrán un plazo de ejecución de 240 días calendario, por lo que se prevé su culminación el 28 de marzo de 2027, seguida de un período de liquidación de 60 días.

    La AAUD destacó que esta es la primera licitación pública adjudicada y próxima a ejecutarse por la institución, y que forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura de Cerro Patacón para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad laboral y la gestión ambiental del relleno sanitario.

    En Cerro Patacón ingresan diariamente entre 2,000 y 3,000 toneladas de basura, lo que representa cerca de 70,000 toneladas mensuales de desechos provenientes de los distritos de Panamá y San Miguelito.

    Cerro Patacón tendrá nueva tina para recibir 5 millones de toneladas de basura
    Durante ocho meses se debe construir una tina de vertido de los lixiviados que emanan de cerro Patacón. Foto: Alexander Arosemena

    En el acto de entrega de la orden de proceder participaron el ministro de Salud y presidente de la Junta Directiva de la AAUD, Fernando Boyd Galindo, junto con los miembros de la Junta Directiva y directivos de la Autoridad de Aseo.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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