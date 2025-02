Certificación médica: el secreto detrás del éxito de los estudiantes de la Universidad de Panamá

Exclusivo Suscriptores

Los resultados del examen de certificación básica en medicina, a los que La Prensa tuvo acceso La Prensa, han revelado que los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) obtienen los mejores puntajes en comparación con otras universidades del país.

De acuerdo con el informe del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, entre 2014 y 2024 un total de 10,381 médicos graduados de universidades públicas y privadas de Panamá presentaron este examen. De estos, 4,670 no lograron superar la evaluación, que se aplica tres veces al año (enero, mayo y agosto).

Esta prueba tiene como objetivo garantizar que los aspirantes al internado posean el conocimiento mínimo necesario para ejercer la medicina con seguridad y calidad. Sin embargo, los resultados reflejan que una proporción significativa de los graduados no alcanza el nivel mínimo requerido.

El desglose de los resultados muestra grandes disparidades entre las universidades públicas y privadas del país. En la Facultad de Medicina de la UP, el porcentaje de fracaso es solo del 5%, con 106 de 2,079 graduados que no aprobaron la prueba. En contraste, la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) presenta un porcentaje de fracaso más alto, alcanzando el 29% (178 de 615). Las universidades privadas enfrentan una situación aún más crítica, con un 57% de los egresados de estas instituciones (4,386 de 7,687) que no lograron superar el examen de certificación.

Este panorama ha generado un intenso debate sobre la formación académica y los métodos de evaluación de los estudiantes, especialmente en cuanto a los puntajes y el número de intentos permitidos para aprobar el examen final de la carrera.

Las autoridades de la Facultad de Medicina de la UP han expresado su posición sobre el tema, defendiendo la necesidad de revisar y mejorar los procesos de evaluación, con el fin de mantener la calidad educativa sin perjudicar la trayectoria de los estudiantes.

En relación con el límite de intentos para presentar el examen, la decana de la Facultad de Medicina de la UP, Oris Lam de Calvo, advirtió que limitar a dos o menos los intentos podría poner en riesgo el futuro académico y profesional de los estudiantes.

Lam de Calvo subrayó que una medida de este tipo podría resultar en una pérdida significativa de tiempo y recursos, no solo para los estudiantes, sino también para sus familias, que a menudo financian sus estudios mediante préstamos educativos.

La directora de Admisión de la Facultad de Medicina de la UP, Maricela Urroz, enfatizó que los estudiantes de la UP enfrentan altos costos educativos, lo que hace aún más preocupante la posible limitación de intentos. Además, las autoridades académicas recalcaron que el puntaje mínimo de aprobación, fijado en 41.5%, no debe ser considerado un indicativo de bajo rendimiento. Este resultado es producto de un proceso técnico y riguroso, que tiene en cuenta diversas variables y ajusta el puntaje según los estándares internacionales.

Lam de Calvo destacó que este puntaje es el resultado de un análisis estadístico basado en los exámenes de un grupo amplio de estudiantes, lo que asegura su precisión y conformidad con los criterios internacionales.

De hecho, la comparación con otros sistemas de evaluación, como el de Estados Unidos, muestra que los estudiantes que alcanzan este puntaje en Panamá están alcanzando estándares comparables a los de otros países.

Tanto Lam de Calvo como Urroz subrayaron la importancia de mejorar la formación académica desde los primeros años de la carrera. Un mayor nivel de preparación en el aula podría facilitar el logro de mejores puntajes en el examen de certificación. En este sentido, señalaron que el verdadero desafío no consiste únicamente en elevar el puntaje mínimo, sino en fortalecer el sistema educativo en su conjunto para preparar mejor a los estudiantes desde el inicio de su formación.

¿Por qué? Porque las asignaturas aquí en nuestra facultad son asignaturas secuenciales. Y para dar una asignatura de X semestre, él debe tener una base de las asignaturas que se dieron en el semestre previo. Nosotros no concebimos que el estudiante avance de semestre si no ha aprobado la asignatura previa, Ese es un aspecto que quizá marca una diferencia entre esta carrera y otras carreras tanto en la Universidad de Panamá como en el resto del país. Nuestro reglamento de promociones, nuestro reglamento de calificaciones, añadió el vicedecano de la Facultad de Medicina, Américo Lombardo.

Un dato relevante que resalta la decana de la Facultad de Medicina es que, en la última década, en 10 ocasiones las promociones de la UP que han realizado el examen de certificación del National Board of Medical Examiners de Estados Unidos lograron un 100% de aprobación.

En la última promoción MD17, 134 médicos recién graduados aprobaron el examen de certificación internacional, y 43 de ellos superaron el puntaje de referencia de 73. Entre los casos más destacados está Winston Reyes, quien obtuvo un puntaje de 96. Asimismo, Jorge Sinclar, quien presentó el examen en 2018, logró la puntuación más alta en la historia de Panamá y, hasta el momento, es el único en alcanzar un puntaje perfecto.

En cuanto al costo del examen de certificación básica, que asciende a $135, Lam de Calvo aclaró que la Universidad de Panamá no recibe ingresos por este concepto. El costo está destinado a cubrir los honorarios de la empresa extranjera encargada de organizar la prueba.

La decana también respondió a las preocupaciones sobre la transparencia del proceso, afirmando que la gestión del examen se realiza de manera estricta para asegurar que nadie tenga acceso al contenido del examen antes de la prueba.

“Los estudiantes reciben un acceso individualizado con un password único, y el examen les llega directamente a su correo. La universidad no tiene acceso al contenido de la prueba; cualquier intento de ver el examensolo podría ocurrir si se compran bancos de preguntas de años anteriores, pero eso está disponible para todos los interesados”, explicó Lam de Calvo.

En resumen, los resultados del examen de certificación básica en medicina en Panamá muestran importantes disparidades entre las universidades públicas y privadas del país, pero también destacan los logros de la Universidad de Panamá, que continúa siendo un referente en la formación de médicos con altos estándares académicos.

Sin embargo, los desafíos persisten en cuanto a los procesos de evaluación y la preparación de los estudiantes, lo que requiere una reflexión profunda para mejorar la calidad educativa y asegurar que todos los egresados puedan cumplir con los requisitos necesarios para ejercer con seguridad y responsabilidad en el campo de la medicina.