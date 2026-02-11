Certificación Médica será más exigente: Minsa aumentará puntaje mínimo cada año

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Minsa anunció que aumentará de forma progresiva el puntaje mínimo para aprobar la Certificación Básica en Medicina, en medio de alertas por el bajo nivel de preparación de médicos recién graduados y la sobreoferta de egresados.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá graduó este 9 de febrero a 74 nuevos médicos en una ceremonia que contó con la participación del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Durante el acto, Boyd Galindo anunció que el puntaje mínimo para aprobar el examen de Certificación Básica en Medicina se incrementará de manera progresiva cada año, como parte de una estrategia para elevar los estándares de formación del país.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) explicó que ya existe una ponencia estructurada que respalda este aumento gradual, el cual se aplicará de forma paulatina para garantizar la adaptación de estudiantes y universidades.

Sin embargo, Boyd Galindo reconoció que, a título personal, hubiera preferido implementar el cambio de forma inmediata.

El anuncio se produjo tras las preocupaciones expresadas por la doctora Marianne Mathieu Pitty, primer puesto de honor de la promoción, quien cuestionó el actual puntaje mínimo de aprobación, establecido en 45%. “Este no debe ser considerado un estándar adecuado para los profesionales que, en un futuro, asumirán la responsabilidad de cuidar a la población. Corresponde al gobierno garantizar estándares formativos más altos”, afirmó Mathieu durante la ceremonia.

La decisión reaviva el debate sobre los criterios de evaluación y la calidad de la formación médica en Panamá. Según Boyd Galindo, el sistema de salud enfrenta desafíos importantes relacionados con la capacitación y la disponibilidad de personal idóneo, lo que hace imperativo revisar los estándares de certificación.

En una entrevista en enero pasado con La Prensa, Boyd Galindo aseguró haber recibido numerosas quejas de docentes y directores de hospitales sobre el bajo nivel de preparación de los médicos recién graduados. “Me han dicho que lo que están recibiendo es preocupante. Un médico mal preparado no es como un profesional de otra carrera. Un error aquí puede costar una vida”, advirtió el ministro.

Aumento progresivo del puntaje mínimo

Como parte de las medidas correctivas, el Minsa elevó recientemente el puntaje mínimo para aprobar el examen de Certificación Básica en Medicina —requisito obligatorio para ingresar al internado— de 41 a 45 puntos, y se prevé que, en los próximos años, aumente progresivamente hasta alcanzar 70. Los resultados obtenidos por estudiantes de universidades privadas en esta prueba fueron uno de los detonantes que impulsaron el debate sobre la regulación del ingreso a la carrera médica.

Boyd Galindo subrayó que la intención no es señalar a ninguna institución en particular, sino estandarizar la formación de médicos y controlar el crecimiento sin planificación, en un contexto en el que la cantidad de egresados supera la capacidad del sistema de salud para ofrecer plazas de internado.

Actualmente, tanto el Minsa como la Caja de Seguro Social enfrentan limitaciones para absorber a todos los médicos recién graduados, una situación que genera tensiones y retrasos en la formación práctica necesaria para obtener la idoneidad profesional.

La medida forma parte de un esfuerzo más amplio del Minsa por garantizar que los futuros médicos del país estén adecuadamente preparados, respondiendo a las necesidades reales del sistema de salud y reforzando la seguridad de los pacientes.

La implementación progresiva del aumento de puntaje será clave para equilibrar la exigencia académica con la disponibilidad de recursos y plazas de internado.

Postura de universidades privadas

En octubre de 2025, cuando el tema fue abordado por primera vez por el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPP) emitió un comunicado de prensa en el que rechazó de manera enfática la posibilidad de regular el ingreso de estudiantes a las facultades de Medicina, tras los recientes planteamientos del Minsa.

Según la AUPP, limitar el acceso a la formación médica no resolverá los problemas del sistema de salud y podría incluso agravarlos, al afectar a las provincias y comarcas con menor cobertura de servicios médicos.

La asociación reconoce la preocupación del Minsa por la limitada capacidad del Estado para absorber a todos los egresados en las plazas de internado, requisito indispensable para obtener la idoneidad médica y ejercer profesionalmente.

Sin embargo, la AUPP asegura que esta dificultad refleja un problema estructural en la planificación y el financiamiento del sistema público de salud, y no una sobreoferta de médicos.