Chile elimina la lepra y Panamá avanza: solo cinco casos registrados en 2025

La certificación regional marca un hito sanitario y subraya que la eliminación no significa desaparición, sino vigilancia sostenida; Panamá mantiene baja incidencia y refuerza la detección temprana para cumplir los criterios internacionales.

Chile fue verificado oficialmente como el primer país de las Américas en eliminar la lepra, mientras Panamá avanza hacia esa misma meta con cifras bajas con cinco casos diagnosticados en 2025 y estrategias reforzadas de detección temprana y profilaxis para interrumpir posibles cadenas de transmisión.

La verificación de Chile fue confirmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tras constatar que el país no registra casos autóctonos desde 1993.

La eliminación, según los criterios internacionales, se define como la notificación de cero nuevos casos autóctonos durante al menos tres años consecutivos, luego de haber interrumpido la transmisión por un mínimo de cinco años y de contar con un sistema de salud capaz de detectar y responder ante casos importados.

Chile no retiró la lepra de su agenda sanitaria pese a la ausencia de transmisión local. La mantuvo como enfermedad de notificación obligatoria, sostuvo vigilancia activa y garantizó acceso universal al tratamiento. Entre 2012 y 2023 notificó 47 casos, todos importados, lo que permitió preservar la capacidad diagnóstica en un contexto de baja incidencia.

La experiencia chilena confirma que la eliminación no implica la desaparición de la enfermedad, sino la existencia de mecanismos sostenidos de vigilancia y respuesta.

🇨🇱 Con más de 30 años sin casos autóctonos, vigilancia continua y 47 casos importados detectados entre 2012–2023, el país avanzó hacia una preparación sostenida para la eliminación.

Panamá: baja incidencia y reto de sostenibilidad

En Panamá, la lepra —también conocida como enfermedad de Hansen— mantiene una incidencia reducida, sin brotes sostenidos en los últimos años. El Ministerio de Salud (Minsa) reportó cinco casos en 2025: tres en Chiriquí y dos en San Miguelito. Aunque la cifra es baja, el país aún no cumple formalmente con los criterios internacionales para solicitar la verificación de eliminación.

El jefe del Programa de Control de Tuberculosis y Lepra del Minsa, Edwin Aizpurúa, explicó que se implementan estrategias de profilaxis para los contactos cercanos mediante el uso de rifampicina, con el objetivo de reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. La meta regional establece que el 90 % de los diagnósticos se realicen sin presencia de discapacidad, un indicador que refleja detección en etapas tempranas.

El Minsa, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), la Caja de Seguro Social y la OPS inauguraron en enero pasado la Clínica de Lepra en el Icges, destinada al seguimiento integral de pacientes y al fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y de rehabilitación en un escenario de baja incidencia.

Desde el año 2011 hasta 2022 se han detectado un total de 34 casos de lepra en el país. En 2023 se registraron siete nuevos casos y, en 2024, un total de tres, según datos Minsa.

Más allá de las cifras

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Sin tratamiento oportuno, puede provocar daño nervioso permanente y discapacidades; sin embargo, es completamente curable mediante terapia multimedicamentosa gratuita.

A nivel mundial se notifican más de 200 mil nuevos casos cada año, y la enfermedad persiste en más de 120 países, principalmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad. La OMS advierte que el estigma continúa siendo uno de los principales factores que retrasan el diagnóstico y el acceso al tratamiento.

Para los expertos en el tema, el desafío de Panamá no se limita a mantener cifras bajas, sino a sostener una vigilancia sensible, preservar la capacitación clínica y garantizar el acceso oportuno al tratamiento.

El siguiente paso será consolidar esos indicadores en el tiempo y cumplir plenamente los criterios técnicos que permitan, eventualmente, aspirar a una verificación internacional.