Panamá, 15 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Chilibre bajo tráfico pesado: retraso de ocho meses en obras de la Transístmica

    Yaritza Mojica
    El proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento del tramo Villa Grecia–Puente Don Bosco, en Chilibre, actualmente registra un avance físico del 55%. LP Elysée Fernández

    Un intenso tráfico vehicular se ha registrado en los últimos meses en la vía Transístmica, hacia el corregimiento de Chilibre, debido a los grandes huecos y los trabajos de construcción y mejoras del tramo comprendido entre Villa Grecia y el puente Don Bosco, proyecto que forma parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    Hacia el sector de Chilibre los grandes huecos en la carretera ha sido una de las causales del tráfico pesado que se registra en el sector. LP Elysée Fernández

    Se trata del proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento del tramo Villa Grecia–Puente Don Bosco, en Chilibre, que actualmente registra un avance físico del 55 %; sin embargo, presenta un retraso de ocho meses. La obra, que inició en septiembre de 2022, debía ser entregada el 23 de febrero de 2025, según consta en el portal Célula Project.

    Según el portal Célula Project, el proyecto del MOP del tramo Villa Grecia-Puente Don Bosco, en Chilibre reporta 8 meses de atraso, según la fecha de entrega.

    El MOP informó que el Consorcio Villa Grecia, conformado por las empresas Constructora Rodsa, S.A. e Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A., mantiene varios frentes de trabajo activos de manera simultánea, lo que, a criterio de los conductores, ha complicado el tránsito por este sector del distrito capital.

    Según informes oficiales, el contratista ejecuta labores en diferentes puntos, como los puentes sobre la Quebrada Ancha, el río San Pablo y el río Chilibre, así como en los retornos N.º 1 (La Esperanza) y N.º 3 (El Pedernal), donde también se construye un muro de tierra armada en las comunidades de El Pedernal y Don Bosco.

    En el sector de Quebrada Ancha, se realizan trabajos de mejoras como parte del proyecto del MOP en el sector de Chilibre. LP Elysée Fernández.

    Además, como parte del proyecto, en la vía Madden se ejecutan trabajos de confección de cunetas pavimentadas, aceras, reposición de losas y conformación de taludes, contribuyendo al mejoramiento integral de la infraestructura vial, así como labores de perfilado, reparación de losas deterioradas y colocación de carpeta asfáltica.

    El alcance del proyecto contempla la ampliación a cuatro carriles en un tramo de 6.8 kilómetros de la vía Transístmica, desde Villa Grecia hasta el puente Don Bosco, con una inversión aproximada de 42 millones de dólares. Originalmente, el costo era de 41.3 millones, pero la Contraloría General de la República refrendó una adenda en octubre de 2023, lo que incrementó su precios al actual.

    Extensión del contrato

    Como extensión del contrato original, el MOP inició los trabajos de rehabilitación desde el puente Don Bosco hasta el río Chagres, con el propósito de recuperar la vialidad de la carretera Boyd-Roosevelt (Transístmica).

    Parte de los trabajos de construcción de mejoras del tramo desde Villa Grecia hacia el puente de Don Bosco, proyecto que forman parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP). LP Elysée Fernández

    Esta fase incluye la atención de cinco puntos críticos, comenzando por el punto N.º 4, en Chilibrillo, donde se realizan labores de perfilado y escarificación de la calzada, instalación de geotextiles y geomallas, aplicación de material selecto y capa base, además de limpieza de cunetas, corte, excavación de terreno y reposición de losas.

    Asimismo, se contempla la colocación de carpeta asfáltica y la reubicación de utilidades públicas, entre ellas tuberías del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y redes de fibra óptica y telecomunicaciones.

    El MOP anunció que en las próximas semanas se abrirá un nuevo frente de trabajo en el punto N.º 5, ubicado en el río Chagres, mientras se avanzan los trámites legales para intervenir el punto crítico N.º 1, situado entre Camping Resort y la plaza comercial Las Vegas, un tramo altamente demandado por los usuarios.

    Con la rehabilitación de la vía Transístmica entre Villa Grecia y el río Chagres, el MOP busca reducir los congestionamientos vehiculares, mejorar la movilidad y accesibilidad de los usuarios, y potenciar el desarrollo económico y comercial mediante una conectividad vial más segura y eficiente.

    Esta obra beneficiará a más de 300 mil habitantes, incluyendo a más de 50 mil residentes del corregimiento de Chilibre, por donde circulan aproximadamente 650 vehículos por hora en esta importante ruta de Panamá Norte.

    El proyecto contempla la ampliación a cuatro carriles de 6.8 kilómetros de la vía Transístmica, desde Villa Grecia hasta el puente Don Bosco. Cortesía

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

