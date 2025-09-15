Chiriquí, un laboratorio para la CSS; Dino Mon habla de los retos de la salud y la atención en esa provincia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director de la Caja del Seguro Social, Dino Mon, resaltó que Chiriquí es la segunda provincia con mayor número de jubilados del país, después de Panamá. Señaló que la región representa una muestra clara de los desafíos que enfrentará el país entero en pocos años.

“Chiriquí es un laboratorio. Aquí podemos ver de manera adelantada lo que sucederá en el resto del país: una población que envejece rápidamente, con alta demanda de servicios médicos y un gran número de jubilados que dependen de la Caja”, indicó el director durante el conversatorio de Café con La Prensa, que se desarrolló en David, Chiriquí.

El funcionario explicó que la dinámica demográfica de la provincia obliga a la CSS a reforzar sus capacidades hospitalarias, de atención primaria y de prestaciones económicas, pues cada vez más familias dependen de las pensiones como ingreso principal.

Acciones en Chiriquí

Fortalecimiento hospitalario: El director general de la CSS mencionó la necesidad de reforzar los hospitales regionales con más equipos y personal médico, ya que la provincia concentra una gran población adulta mayor.

Planes piloto: explicó que en Chiriquí se están desarrollando programas que luego podrían extenderse a otras regiones, por eso la llamó “laboratorio”.

Atención a jubilados: Igualmente Mon señaló que se dará especial seguimiento a la creciente comunidad de jubilados en la provincia, buscando mejorar la calidad del servicio tanto en salud como en trámites de pensión.

Mon mostró a través de un video los avances de algunas obras y acciones en la provincia de Chiriquí:

En el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández se inauguró el primer quirófano híbrido del país y una sala cardiovascular de última generación que beneficia también a pacientes de Bocas del Toro y Veraguas.

Igualmente, se han desarrollado jornadas quirúrgicas en cirugía general y urología, además de jornadas extraordinarias de endoscopía, colonoscopía y cateterismos cardíacos, reactivando incluso el programa de cirugías de corazón abierto.

Asimismo, se ejecutó la renovación de equipos de hemodiálisis en David y Puerto Armuelles, además del avance de una nueva sala que ya alcanza un 82 % de progreso.

“La primera sala de salud mental con 21 camas fue entregada en Chiriquí, y los quirófanos fueron trasladados a las nuevas torres hospitalarias. Paralelamente, la policlínica de Boquete avanza en un 62% de construcción, mientras que la policlínica especializada de David registra un 98 % de ejecución. A esto se suma la entrega de siete nuevas ambulancias distribuidas en Bugaba, Boquete, Puerto Armuelles, Volcán y David“.

Mora quirúrgica, otro desafío

En materia de salud, el director de la CSS reconoció que la institución enfrenta un alto atraso en cirugías programadas, conocido como “mora quirúrgica” en todo el país.

“La mora quirúrgica es uno de nuestros principales retos, y estamos trabajando en un plan agresivo para saldar esa deuda con los pacientes”, afirmó. Entre las medidas que se aplican están jornadas médicas extendidas, contratación de personal especializado y alianzas con hospitales privados para atender casos acumulados.

Estas acciones también se están aplicando en Chiriquí.

Llamado a soluciones integrales

El director general reiteró que la situación financiera del sistema de pensiones y los retos hospitalarios son parte de un mismo problema: la necesidad de modernizar y fortalecer la seguridad social.

“El compromiso de la CSS es garantizar el pago de pensiones y mejorar la atención médica. Pero esto no puede esperar: se necesitan decisiones responsables y consensuadas que aseguren la viabilidad del sistema en el tiempo”, puntualizó Mon.