Chitré reclama agua tras meses de crisis; Ejecutivo rota sus figuras en el Idaan

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Decenas de residentes de Chitré exigen agua potable las 24 horas, en medio de una crisis de abastecimiento que se ha prolongado por más de 10 meses y que obliga a muchas familias a depender de carros cisterna. Rutilio Villarreal abandonó dejó el cargo.

La crisis de agua potable en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, volvió a llevar a decenas de residentes a las calles para exigir un suministro continuo en sus hogares, tras más de 10 mesees dependiendo de carros cisterna para conseguir agua.

La marcha se concentró la tarde del viernes 6 de marzo en el centro de la ciudad de Chitré, donde participaron decenas de personas que, con banderas en mano, reclamaban agua las 24 horas en sus hogares y no únicamente en los parques mediante carros cisterna, donde desde hace más de 10 meses los residentes deben abastecerse.

Se trata de la segunda manifestación por el agua en las calles de Chitré, organizada por residentes que exigen soluciones al problema de abastecimiento. Los manifestantes denunciaron que tanto comercios como hogares han tenido que comprar agua para poder operar, lo que incrementa significativamente los gastos de las familias y negocios.

Residentes de Chitré protestan contra la falta de agua. Cortesía

Según los moradores, la falta de agua potable en la región de Azuero ha sido un problema recurrente durante décadas; sin embargo, señalan que la situación se ha agravado en los últimos 10 meses, luego de que el 27 de mayo de 2025 se detectara un aumento de materia orgánica en el río La Villa, lo que provocó que el Gobierno declarara un estado de emergencia mediante la Resolución de Gabinete N.° 56 del 10 de junio de 2025.

Esta crisis, provocada por la contaminación de los ríos La Villa y Estivaná en Azuero, obligó a las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a realizar una desinfección de la red hídrica. Hasta la fecha, varias comunidades de estas dos provincias continúan sin poder consumir agua potable directamente del grifo.

Mulino en medio del temporal

El presidente de la República, José Raúl Mulino, señaló durante su conferencia de prensa del jueves 5 de marzo que “es válido el clamor de los ciudadanos que reclaman el suministro de agua potable en distintas regiones del país”.

Horas antes, en la tarde del 4 de marzo, se había conocido que el ingeniero Rutilio Villarreal, nombrado como director en septiembre de 2024, había dejado el cargo. Mulino anunció que Luis Santanach, el segundo al mando, ocuparía la dirección mientras la junta directiva escoge al nuevo responsable.

No obstante, Mulino informó que tendrá otro funcionario en la institución, que será una especie de enlace con el Ejecutivo, pero que no estaría en la planilla del Idaan. Ello mientras la junta directiva nombra al reemplazo de Villarreal.

“Quiero decirles que estamos resolviendo. A lo mejor dirán que venimos con el mismo cuento, pero estamos resolviendo en función de lo que se puede hacer”, expresó.

“Siempre dijimos desde el día uno que eso tomaría tiempo, en vista de las décadas en que se han venido ensuciando las fuentes de agua en ese sector del país. Es difícil cumplir de hoy para mañana”, advirtió.

Luego de las declaraciones del mandatario, el Idaan emitió un comunicado donde afirmó que el sistema de agua potable del acueducto del distrito de Chitré se mantiene actualmente en una condición estable, tanto en su producción como en la red de distribución que abastece a los cinco corregimientos del distrito.

Además, señala que el servicio alcanza una cobertura aproximada del 95% de los usuarios durante el día, con presiones entre normales y medias en la mayor parte del distrito. Durante la noche, el sistema alcanza una cobertura del 100% de los usuarios, “condición que históricamente ha caracterizado el funcionamiento del acueducto en Chitré durante las últimas dos décadas”, destacó la entidad.

El Idaan informó que el sistema de agua potable en Chitré registra actualmente una producción cercana a 8 millones de galones diarios, lo que ha mejorado la disponibilidad del servicio.

Señalamientos a la gestión del agua

Jorge Samaniego, ingeniero, escritor y residente de Chitré, manifestó su preocupación por el mensaje que está transmitiendo el Idaan al señalar que el distrito mantiene una condición estable del servicio de agua potable.

Samaniego aseguró que gran parte de la población no cuenta con agua potable y afirmó que en varias zonas de Chitré hay residentes que pasan días o incluso semanas sin recibir una gota de agua.

Según explicó, el sistema de captación actual cuenta con dos tubos de bombeo que, en condiciones óptimas, podrían producir alrededor de 3.5 millones de galones diarios cada uno, lo que daría un máximo de 7 millones de galones al día. Sin embargo, afirmó que esa capacidad no se alcanza en la práctica, por lo que el suministro es aún menor.

El ingeniero aseguró que la demanda real de la ciudad supera los 10 millones de galones diarios, tomando en cuenta tanto la población residente como la flotante —personas que llegan diariamente a trabajar desde otras áreas de la región de Azuero—, lo que genera un déficit significativo en el sistema.

“Si las dos bombas funcionaran al 100%, serían 7 millones de galones diarios, pero la ciudad necesita cerca de 11 millones. Simplemente no hay capacidad para abastecer a toda la población”, sostuvo.

Residentes de Chitré protestaron por la falta de agua en su comunidades, están cansados de abastecerse de carros cisternas. Tomada de redes

Además, señaló que la red de distribución es muy antigua, con tuberías que podrían tener entre 60 y 70 años, lo que provoca fugas constantes y baja presión en el sistema.

También cuestionó el manejo de la planta potabilizadora y la ubicación de la toma de agua en el río, indicando que está situada en la parte baja del cauce, donde se acumulan más contaminantes.

Propuestas para una solución inmediata

El ingeniero planteó que el problema sí tiene soluciones técnicas, aunque requieren inversión y voluntad política. Entre las medidas sugeridas mencionó la instalación de plantas potabilizadoras modulares temporales para aumentar la producción de agua potable mientras se moderniza la infraestructura.

Samaniego también recomendó ampliar y modernizar la planta potabilizadora Roberto Reyna, que considera obsoleta, así como ubicar la toma de agua río arriba, donde el nivel de contaminación sería menor, y rehabilitar la red de distribución debido al deterioro de las tuberías.

Según explicó, las plantas modulares podrían instalarse de forma temporal para generar millones de galones adicionales mientras se ejecutan los proyectos estructurales.

La falta de agua potable en la región de Azuero se ha vuelto tan compleja que muchos ciudadanos ya no confían en la calidad del agua que llega a sus hogares.

Idaan activa más pozos de agua

Según el Idaan, en los últimos tres meses se han activado cinco nuevos pozos que aportan cerca de 300 mil galones diarios adicionales, sumándose a los 13 pozos previamente operativos, lo que representa un aporte total cercano a 650 mil galones diarios al sistema.

El Idaan señala que están realizando trabajando para estabilizar las presiones del sistema y mejorar progresivamente el servicio de agua potable para toda la población del distrito de Chitré. Cortesía

Además, la entidad mantiene una campaña de perforación de nuevos pozos para atender sectores críticos como Damasco, Aserrío, La Floresta, El Vigía, Vía Pesé y el casco central de Monagrillo. En este último sector se evalúan intervenciones más profundas en la red de tuberías, debido a que el material existente limita la conducción eficiente del agua.

El Idaan señala que están realizando trabajando para estabilizar las presiones del sistema y mejorar progresivamente el servicio de agua potable para toda la población del distrito de Chitré. Cortesía

El Idaan informó que, como medida preventiva, el agua distribuida aún no debe utilizarse para consumo humano directo hasta que el Ministerio de Salud (Minsa) concluya los análisis correspondientes y confirme oficialmente su potabilidad.