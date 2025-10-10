Choque de dos buses en Capira deja varias personas heridas

En la madrugada de este viernes se registró una colisión entre dos buses en la vía Interamericana, a la altura de Capira, frente a Quesos Chela.

Producto del choque de estas dos unidades de transporte, los Bomberos de Panamá Oeste reportaron al menos 26 personas heridas con distintas lesiones.

El coronel de los Bomberos de Panamá Oeste, Ricardo Gibbs, detalló que de las 26 personas lesionadas, tres se encuentran en estado crítico.

“Las personas están siendo trasladadas a los distintos centros de salud del área, algunas a Capira y otras al Hospital Nicolás A. Solano”, indicó Gibbs.

Precisó que los vehículos se mantenían en el lugar luego de las 7:00 a.m. ya que las autoridades de Tránsito Terrestre y la Policía Nacional, junto a los Bomberos, están realizando las labores de rescate y levantando la información del accidente. Se desconocen las causas de la colisión.

Cerca de las 7:45 a.m. se habilitó el tránsito de vehículos hacia el interior del país.

Información en desarrollo...