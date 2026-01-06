Ciencias Sociales, la materia más reprobada: 24,680 alumnos realizan la reválida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 24,680 estudiantes iniciaron este lunes, 5 de enero, el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) del Ministerio de Educación (Meduca) para aquellos que no lograron aprobar el año escolar 2025.

Edwin Gordón, director general de Educación del Meduca, explicó que este programa se lleva a cabo en 86 centros educativos del país, distribuidos en las 16 regiones educativas.

“La inscripción comenzó el 29 de diciembre y terminó el 2 de enero, con una gran movilización de estudiantes y padres de familia. Muchos aún se acercaron a los centros para obtener sus boletines y realizar la inscripción”, comentó Gordón, quien destacó la alta participación, especialmente en zonas como San Miguelito, donde fue necesario habilitar una segunda escuela para atender la alta demanda de inscripciones.

Cifras y materias más demandadas

Este año, la asignatura de ciencias sociales fue la que registró la mayor cantidad de estudiantes para la revalida, lo que sorprendió a las autoridades, pues tradicionalmente los estudiantes se inscriben más en materias como matemáticas y física. “Nos sorprendió que las ciencias sociales se hayan convertido en la materia con más inscritos. Vamos a hacer un estudio para entender mejor esta tendencia”, agregó Gordón.

En cuanto a la duración del proceso, el director aseguró que el periodo de recuperación constará de seis semanas: cinco serán de clases intensivas, y la última semana, del 9 al 11 de febrero, estará destinada a los exámenes finales.

Conoce las escuelas sede por región educativa para el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), para aquellos estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de premedia y media, que no lograron completar de manera satisfactoria de una a tres asignaturas… pic.twitter.com/XkMScJ6Fta — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) December 21, 2025

Gordón también mencionó que la cifra de estudiantes en revalida es similar a la del año pasado, pero que aún están trabajando para conocer cuántos estudiantes no se inscribieron en el programa. “Hay estudiantes que no se inscribieron porque, por alguna razón, no pudieron hacerlo. A pesar de que este número es pequeño, estamos revisando cómo podemos corregirlo”, comentó.

De acuerdo con el director, la región con más estudiantes en proceso de revalida es Panamá Oeste, con alrededor de 3,500 estudiantes. La región de Panamá Oeste ha superado a otras como Chiriquí y Colón en cuanto a inscripciones en el programa.

Uno de los puntos más importantes que destacó Gordón fue el papel crucial de los padres en el proceso educativo. “El acompañamiento de los padres no debe limitarse al tercer trimestre, cuando ya los problemas son más difíciles de resolver. El acompañamiento debe ser constante desde el primer día de clases”, afirmó el funcionario.

En este sentido, hizo un llamado a los padres para que se involucren en las reuniones escolares y que estén atentos al progreso académico de sus hijos a lo largo del año. “El acompañamiento de los padres es fundamental para el éxito de nuestros estudiantes, y es necesario que sea desde el inicio del año, no solo cuando ya no hay nada que hacer”, señaló el director.

Con el inicio de la recuperación académica, el Meduca busca asegurar que los estudiantes panameños que no aprobaron el año escolar puedan cumplir con los requisitos para avanzar al siguiente grado, sin que este proceso afecte su progreso académico.

Aunque el camino por recorrer es largo, las autoridades esperan que la recuperación sea exitosa y que los estudiantes reciban el acompañamiento adecuado para superar las dificultades académicas del año pasado.