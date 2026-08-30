Miles celebraron la vida en la XXVII Caminata Susie Thayer a beneficio del Oncológico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La solidaridad se unió a nivel nacional bajo el lema ‘Y tú, ¿por quién caminas?’.

Miles de personas se vistieron de esperanza este domingo 30 de agosto, en diferentes puntos del país, con la celebración de la XXVII Caminata Familiar Susie Thayer 2026.

Organizada por Fundacáncer, la emblemática actividad arrancó a las 7:00 a.m. en la Cinta Costera de la capital y se replicó de manera simultánea en La Chorrera, Colón, Penonomé, David, Tolé, Chitré y Santiago.

Las personas caminaron en honor a sus seres queridos, celebrando la vida de los sobrevivientes y acompañando a quienes hoy enfrentan la enfermedad.

“Caminaron hoy en la Caminata Familiar Susie Thayer 2026 en honor a sus seres queridos, en honor a su propia historia y en celebración de la vida”, señaló Fundacáncer.

El enfoque de este año combina la solidaridad comunitaria con una respuesta médica urgente. Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Oncológico Nacional (ION) para adquirir equipos de ventilación mecánica de alta tecnología.

Cientos celebraron la vida en la XXVII Caminata Susie Thayer a beneficio del Oncológico. Fundacáncer

Patricia Méndez Chiari, directora ejecutiva de Fundacáncer, destacó el poder de convocatoria del evento para impulsar proyectos críticos de salud.

En el marco de la jornada, Fernando Motta, presidente de la Junta Directiva, lanzó un llamado a la prevención. Motta advirtió que cerca del 60% de los pacientes ingresan al ION en etapas avanzadas de la enfermedad, reforzando la necesidad de realizarse exámenes a tiempo.

La realización simultánea de la caminata en ocho puntos del país permitió que personas de distintas provincias se sumarn a esta gran muestra de solidaridad, llevando un mismo mensaje de esperanza y apoyo a quienes enfrentan la enfermedad.