Cientos viajan desde la Terminal de Albrook por el inicio del Carnaval 2026

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cientos de personas realizan filas desde horas de la tarde de este viernes 13 de febrero, inicio del Carnaval 2026, en la Terminal de Transporte de Albrook, a la espera de abordar un autobús que los lleve a sus destinos.

Con maletas, bolsos y gorros, los viajeros se trasladan principalmente hacia las provincias centrales para aprovechar el asueto de Carnaval, que culmina el próximo Miércoles de Ceniza.

La administración de la terminal informó que la afluencia de pasajeros aumentó durante la tarde, como es habitual en estas fechas festivas.

Viajeros en la Terminal de Transporte de Albrook, a la espera de abordar un autobús para disfrutar del Carnaval. LP/Elysée Fernández

Entre los destinos más solicitados figuran Penonomé, Santiago, Las Tablas, Chitré y la provincia de Chiriquí. Muchos viajeros tienen previsto participar en los tradicionales culecos y desfiles de reinas, mientras que otros aprovecharán para visitar a familiares o disfrutar de las playas del país.