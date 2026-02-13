Cierran la Cinta Costera y avenida Balboa por la celebración del Festival Carnavalístico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cinta Costera permanecerá cerrada al tránsito vehicular desde este este viernes 13 hasta el próximo miércoles 18 de febrero, como parte de la celebración del Festival Carnavalístico 2026.

El cierre total será en la cinta costera 1 y la avenida Balboa, desde el sector de la 3 de Noviembre, a un costado del Mercado de Mariscos, hasta las inmediaciones del Hospital del Niño.

Ante el cierre, los estamentos de seguridad recomendaron a los conductores que se dirijan hacia la 5 de Mayo desde el área este, pueden utilizar la calle 45, a un costado del parque Urracá, incorporarse a la Vía España y continuar su trayecto.

Por otro lado, los que se dirijan hacia el área este pueden tomar la Justo Arosemena o la calle 42, para luego incorporarse hacia la vía que conecta con el Corredor Sur o Vía Israel.

Además, la empresa MiBus informó que aplicará ajustes temporales en su operación. Las modificaciones regirán del 13 al 17 de febrero e implican desvíos en las rutas Panamá Viejo, Corredor Sur, C862 y C982.

A su vez, desde el medio día se implementó la inversión de carriles en el tramo comprendido desde la avenida de los Mártires, en dirección a Howard, hasta las 7:30 p.m. La medida también se aplicará el sábado, aunque con menor alcance.

Entre los puntos donde se habilitará la inversión figuran los tramos Burunga–Vista Alegre, El Nazareno–Capira y Sajalices–San Carlos.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se dispondrá de un código QR que estará disponible en todo el país y en las redes sociales oficiales de la institución, donde se podrán realizar denuncias mediante WhatsApp, reportando situaciones sospechosas en sus comunidades o conductas de riesgo en las vías durante el carnaval.