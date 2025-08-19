Panamá, 19 de agosto del 2025

    INFRAESTRUCTURA VEHICULAR

    Cierran puente La Primavera en Chepo por daños estructurales graves

    Yaritza Mojica
    El puente vehicular del sector de La Primavera fue cerrado tras detectarse serias afectaciones en una de sus bases. Cortesía

    Luego de múltiples denuncias por parte de los residentes de la comunidad de La Primavera, en el corregimiento de Chepo cabecera, en Panamá este, el puente vehicular de este sector fue cerrado tras detectarse serias afectaciones en una de sus bases, que provocaron hundimientos en la vía de acceso.

    Tras años de deterioro, el MOP anuncia licitación para reparar puentes vehiculares por $11 millonesPanamá invertirá unos $775 millones en el Plan de Infraestructura vial Regional

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su División de Panamá este, ordenó el cierre total del puente vehicular en el sector de La Primavera debido a un colapso en la estructura.

    Tras las denuncias recibidas, el MOP realizó una inspección técnica los días 11 y 13 de agosto, con la participación de personal del Municipio de Chepo, en la que se determinó que la estructura presenta daños en sus estribos y en la superficie de rodadura, lo que representa un riesgo inminente para la seguridad vial.

    Bernardo Bonilla, inspector del MOP, explicó que el puente, de 5.85 metros de largo por 5 metros de ancho, sufrió el colapso de uno de los dos estribos a causa de una socavación que debilitó su base de apoyo.

    Por su parte, Orlando Soriano, director regional del MOP en Panamá este, confirmó que el puente fue cerrado y acordonado, y que se adelantan gestiones para una solución definitiva.

    Los daños generaron una pérdida de soporte y capacidad de carga del puente, lo que condujo al fallo estructural. Esto no solo afecta la integridad de la estructura, sino que representa un riesgo significativo para la seguridad vial”, indicó.

    El informe técnico recomienda la remoción del puente actual y la construcción de una nueva estructura de 10 metros de largo por 7 metros de ancho, que garantice mayor capacidad y reduzca el riesgo de socavación en sus bases. Además, sugiere la limpieza y el dragado de la quebrada, tanto aguas arriba como aguas abajo.

    El MOP pide a los conductores y peatones de La Primavera respetar las medidas de seguridad y utilizar rutas alternas mientras avanzan los trabajos en el área.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


