Cierran recicladoras ilegales en Panamá Viejo por contaminación a manglares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante la inspección, Miambiente detectó entre seis y siete recicladoras que operaban de forma irregular en el sector de Puente del Rey, en Panamá Viejo.

Un operativo para frenar el depósito ilegal de desechos en la desembocadura del río Abajo, en el sector conocido como Puente del Rey, en Panamá Viejo, se llevó a cabo este martes 17 de marzo, con el objetivo de detener una práctica que está afectando el ecosistema de manglar y la bahía de Panamá.

Operativo de MiAmbiente y la Policia Nacional en Panamá Viejo debido a la contaminaciòn y microtráfico. 17 de marzo de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

La acción fue encabezada por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad y tuvo como finalidad retener, suspender e incautar equipos, vehículos y materiales vinculados a estas actividades ilegales.

La directora de Verificación del Desempeño Ambiental, Marilyn García, explicó que la intervención se da tras múltiples inspecciones en el área, donde se ha detectado el vertido de residuos de construcción, electrodomésticos y otros desechos voluminosos. “Ya existen estudios científicos que determinan el riesgo; al añadir estos residuos, se agrava la situación y se afecta directamente a la comunidad”, advirtió.

Según la funcionaria, esta práctica no solo impacta el manglar, sino que también incrementa el riesgo de inundaciones en la zona. Durante los operativos se identificaron más de tres puntos de vertido ilegal, además de talleres, viviendas dedicadas al manejo irregular de desechos y al menos cinco camiones utilizados para su traslado.

Operativo de MiAmbiente y la Policia Nacional en Panamá Viejo debido a la contaminaciòn y microtráfico. 17 de marzo de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Miambiente ordenó la paralización y cierre de las recicladoras que operaban de manera inadecuada en el sitio. En total, se estima que entre seis y siete establecimientos funcionaban de forma irregular. Asimismo, la entidad otorgó un plazo de 48 horas a los responsables para retirar los desechos y ejecutar labores de limpieza; de lo contrario, el Estado intervendrá directamente para sanear el área con apoyo de un equipo multidisciplinario.

Por su parte, el director metropolitano de Miambiente, Edgar Natero, indicó que este es el cuarto operativo realizado en el sector como parte de los esfuerzos para ordenar el manejo de residuos sólidos. “Lo que está ocurriendo es que el cauce se está estrechando, y eso puede provocar inundaciones que terminarían afectando a las mismas comunidades del área”, advirtió.

Las autoridades informaron que continuarán con el seguimiento a la limpieza del área en conjunto con otras entidades, y reiteraron que los desechos deben ser trasladados a sitios autorizados como Cerro Patacón.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo de Panamá abrió una queja por la posible vulneración del derecho a un ambiente sano en el área de Puente del Rey. Durante una inspección, la entidad constató la existencia de un vertedero clandestino con llantas, plásticos, envases, tubos de PVC, restos de construcción y desechos domésticos.

De acuerdo con la Defensoría, la contaminación se extiende por unos 800 metros, con residuos cercanos a cuerpos de agua y áreas residenciales, lo que representa riesgos para la salud pública, la proliferación de vectores y el deterioro del entorno.

La oficial de Derechos Humanos, Anais Castillero, señaló que los desechos se acumulan en los predios del antiguo río Gallinero, hoy conocido como río Abajo, y confirmó que se determinó abrir la queja tras evidenciar una disposición inadecuada de residuos sólidos en la zona.