    Cierran vías en Amador por Premios Juventud 2025 y Capac Expo Hábitat

    Yaritza Mojica
    Un total de 50 unidades uniformadas de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional estarán presentes en las principales vías de Amador. Foto/Cortesía

    Desde este jueves 25 de septiembre, se realizarán cierres y desvíos en el área de Amador debido a la celebración de los Premios Juventud 2025 en el Centro de Convenciones Figali y de la Capac Expo Hábitat 2025 en el Panama Convention Center.

    El anuncio fue dado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que explicó que el cierre será en la vía Amador (Causeway, en dirección del Museo de la Libertad hacia Isla Flamenco), desde la rotonda cercana al local La Fábrica hasta la rotonda del monumento Pilares de la Patria (próximo al restaurante Pencas).

    En cuanto al desvío, la ATTT informó que los conductores y vehículos de transporte público que salgan de Albrook deberán tomar a la derecha en la primera salida de la rotonda, en dirección al Panama Convention Center.

    Por su parte, los conductores que salgan de Amador hacia Albrook o El Chorrillo podrán circular de forma regular.

    La ATTT recomendó a los conductores que se dirijan a Panamá Oeste utilizar la vía Centenario en lugar del Puente de las Américas para evitar congestiones.

    Para garantizar la seguridad y fluidez del tránsito durante estos eventos, se contará con la presencia de inspectores de tránsito y unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

